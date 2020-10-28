روسيا اليوم

ترامب: 9 أو 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زهاء تسع أو عشر دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد. وقال ترامب للصحفيين في إشارة إلى العالم العربي: "سيكون لدينا الكثير، أعتقد أننا سنحصل عليها جميعا... سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات إلى حد كبير بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن". وأضاف: "الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث". يذكر أن إسرائل وقعت مؤخرا اتفاقية سلام تاريخية مع الإمارات واتفاقي تطبيع مع البحرين والسودان في أول تطور دبلوماسي بين إسرائيل والدول العربية منذ اتفاقية السلام مع الأردن قبل 26 عاما.

the jerusalem post

الولايات المتحدة ترفض إعطاء إسرائيل سفارة تل أبيب السابقة

إن الولايات المتحدة تراجعت عن اتفاق استمر 20 عاما لمنح إسرائيل سفارتها في تل أبيب دون تكلفة مقابل الحصول على أرض مجانية في القدس لسفارتها هناك. حيث إنه في عام 1989 ، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على أنه عندما يتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، سيتم منح الولايات المتحدة أرضًا مجانية في القدس لسفارة جديدة وستحصل إسرائيل على الموقع الأمريكي القديم، السفارة في تل أبيب. أرض السفارة القديمة هي عقار رئيسي على شاطئ البحر في شارع Hayarkon في تل أبيب وهي تساوي أكثر بكثير من السفارة في حي Arnona في القدس. أيدت إسرائيل التزامها وتم منح أرض القدس مجانًا، لكن الولايات المتحدة رفضت الالتزام بنهاية الصفقة وبعد مفاوضات بين الطرفين ، تخلت إسرائيل عن استلام ممتلكات تل أبيب الباهظة الثمن.

The Guardian

مخاوف من قمع الصحافة الأمريكية مع إزالة حليف ترامب 'جدار الحماية' التحريري

نددت نقابة الدبلوماسيين الأمريكيين بمحاولة أحد المعينين من قبل ترامب لإزالة "جدار الحماية" الذي يحمي الاستقلال التحريري لصوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة ومحطات بث أمريكية أخرى في الخارج، محذرة من أنها تمثل محاولة لتحويلهم إلى سيارات "الدعاية الحكومية". أعلن الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) ، مايكل باك، خلال الليل يوم الاثنين أنه سيلغي "قاعدة جدار الحماية" التي تحمي الصحفيين من التوجيه التحريري عن الإدارة المعينة سياسيًا. وقال باك إن القاعدة "تتعارض مع القانون وتضر بالوكالة والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة". وكتب باك في رسالة إلى موظفيه: "لقد هددت القاعدة القيم الدستورية لأن الدستور يمنح الرئيس حرية واسعة في توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة". تأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة خطوات اتخذتها بالفعل باك ، حليف المنظر اليميني ستيف بانون ، لممارسة سيطرة سياسية أكبر على مذيعي USAGM التي تشمل صوت أمريكا، وراديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وراديو آسيا الحرة والمكتب إذاعة كوبا. منذ توليه المنصب في حزيران، أجرى عملية تطهير لكبار الصحفيين ورفض تجديد تأشيرات المراسلين الأجانب. قال رئيس جمعية الصحفيين المحترفين، ماثيو هول: "التغييرات المقترحة من قبل وزارة الأمن الداخلي ستحد من قدرة المؤسسات الإخبارية الأجنبية المستقلة على نقل الأخبار داخل الولايات المتحدة ويمكن أن تؤدي إلى أعمال انتقامية تؤثر على الصحفيين الأمريكيين في البلدان الأخرى".