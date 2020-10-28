الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع الحريري الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق من تقدم

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعرض معه الوضع الحكومي، في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة.

الوكالة الوطنية للإعلام

الوزير حسن تابع جولاته الميدانية وأعلن أن أدوية مفقودة ضرورية سيبدأ توزيعها غدا: سنتخد القرارات المناسبة لردع المخالفين

قام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن بجولة ميدانية استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم، شملت مصنع Benta للأدوية في منطقة الضبية، ومستودع Mersaco في منطقة المكلس الذي هو وكيل عدد من الأدوية التي يتم تصنيعها في Benta ومفقودة من السوق، وذلك بهدف تتبع هذه الأدوية وتحديد مكمن الخلل الحاصل في ذلك، بدءا من المصنع المحلي أو المستورد إلى الوكيل والمستودع والصيدلية، بهدف ضمان وصول الدواء إلى المرضى من دون محسوبيات. وأشار الوزير حسن إلى "تحسن تغذية الصيدليات بالأدوية بنسبة ثلاثين في المئة"، متوقعا "تحسنا إضافيا خلال أسبوع بحيث تتأمن الأدوية الضرورية بمعظمها، خصوصا أن مصرف لبنان وعد بتسريع المعاملات للتحويلات المصرفية إلى الخارج". مصنع "بنتا".

وأكد الوزير حسن من مصنع Benta أن "المتابعة مستمرة وعلى المصنعين وأصحاب المستودعات والصيدليات ألا يراهنوا على الوقت أو على تعبنا"، وقال: "سنظل حتى اللحظة الأخيرة مستمرين في متابعة هذه المسيرة الرسالة". ولفت إلى "تسلم خمسين ألف قطعة من Burinex سيبدأ توزيعها سريعا على السوق، فيما بدأ توزيع دواء Cordarone، ويتم تتبع دواء Tamoxifen لتحديد سبب فقدانه، علما أنه سيتوافر قريبا في الصيدليات بعد وصول كمية اليوم إلى المرفأ".

وكالة الأناضول

تركيا تدعو لوقف "انتهاكات الهدنة والأنشطة الاستفزازية" في إدلب

على لسان المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، الثلاثاء

دعا المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، الثلاثاء، لوقف انتهاكات اتفاق الهدنة في إدلب السورية، والأنشطة الاستفزازية فيها. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، عبر اتصال مرئي، حيث أشار إلى ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، شمال غرب سوريا، بشكل كبير. ولفت إلى أن هجمات النظام السوري أدت إلى تهجير الملايين، واحتشادهم في منطقة جغرافية ضيقة، الأمر الذي يساهم في زيادة سرعة تفشي الفيروس. وأوضح أن نحو نصف أعداد المصابين تم تشخيصها في ريف حلب الشمالي. وأضاف أنه أكثر من 1.3 مليون شخص في شمال حلب باتوا محرومين من المعونات، عقب إغلاق معبر "باب السلامة" أمام مرور المساعدات الإنسانية. وأكد أن هذا الأمر ساهم في زيادة تردي الأوضاع الصحية بالمنطقة، داعيا مجلس الأمن لإعادة فتح المعبر أمام مرور المساعدات الإنسانية. وشدد على استمرار إصرار تركيا في تأمين وقف إطلاق النار في إدلب، شمال غرب سوريا، واتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة من أجل الحفاظ على التهدئة في الميدان. وأردف قائلا: "ينبغي تجنب القيام بانتهاكات وقف إطلاق النار، والأنشطة الاستفزازية التي من شأنها إلحاق ضرر بالهدوء النسبي في المنطقة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اختراق موقع حملة ترامب.. والمهاجمون: إدارة الرئيس متورطة في نشأة كورونا

تعرض موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاختراق، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، ووجه المهاجمون رسالة للناخبين مؤكدين أن لديهم أسرارا عن نشأة فيروس كورونا المستجد. ويأتي الاختراق قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في وقت تتهم فيه جهات حكومية واستخباراتية أمريكية دولا خارجية بمحاولة التدخل في السابق الانتخابي. وقت الحقيقة ووجه المهاجمون رسالة بعد السيطرة على الموقع الإلكتروني لفترة وجيزة قالوا فيها، "لقد اكتفى العالم من الأخبار الأخبار الكاذبة التي ينشرها الرئيس دونالد جيه ترامب يوميا.. ان الوقت ليعرف العالم الحقيقة"، وفقا لموقع شبكة "فوكس نيوز". إدارة ترامب متورطة في نشأة كورونا وزعم المهاجمون أيضا أن "أجهزة متعددة في حملة الرئيس تم اختراقها مما أتاح لهم الوصول الكامل إلى ترامب وأقاربه". كما ادعى منفذو الهجوم الإلكتروني، "أنهم حصلوا على معلومات سرية تُظهر أن (إدارة ترامب متورطة في أصل فيروس كورونا)". وأشار المهاجمون، إلى أن "الرئيس ترامب تواطأ مع جهات أجنبية للتلاعب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".