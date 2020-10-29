مركز كارنيغي للشرق الأوسط

آثار الاقتصاد العسكري المصري – يزيد صايغ - 26/10/2020

قال: شهد تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية. إذ أسفر انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد عن تكاليف عالية، ما ساهم في إضعاف الأداء في التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، والذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل، والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر. وسعت إدارة السيسي مصالحها التجارية لتهميش المقربين من النظام الذي أطاحت به، لكن سيصعب على منحى نشاطاتها الاقتصادية تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.

مركز كارنيغي للشرق الأوسط

فرصة في شمال أفريقيا - سارة يركيس ونسرين مبارك – 27/10/2020

أوضحتا أنه في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، غالب الظن أن تتراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل مرتبة "رابعة بعيدة" خلف كلٍّ من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة؛ وسيكون المغرب العربي وجهة مثالية لتعزيز الانخراط الأميركي.

وقالتا يجب على إدارة بايدن التحلّي بالتواضع والإصغاء، بدلاً من إملاء وصفات جاهزة عند التعامل مع المنطقة. لقد تجاهلت إدارة ترامب صوت الشعب على الأرض ولم توفّر الدعم المناسب للمنظمات المحلية والأفراد الذين يعملون من أجل إحداث تغيير إيجابي. بيد أن اتباع هذه المقاربة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية.

معهد واشنطن

اتفاق السودان: تداعيات مَعْلَم هام آخر بين العرب وإسرائيل - إهود يعاري – 26/10/2020

قال أنه عندما أعلن البيت الأبيض عن اتفاق للاعتراف المتبادل وتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في 23 تشرين الأول ، كان ذلك بمثابة إتمام ناجح لاتفاق شامل متعدد المستويات والأطراف تم التفاوض بشأنه بشكل مكثف لفترة دامت أكثر من عام. وكان الدافع الرئيسي لهذا الإنجاز هو قرار إدارة ترامب بإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف وصم البلاد منذ عام 1993. ونظراً للأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها السودان، كانت السلطات التي أطاحت بديكتاتورية اللواء عمر البشير وتولت الحكم في نيسان 2019 تتوق لإنهاء العقوبات الأمريكية، وجذب الاستثمارات، وتمهيد الطريق أمام تخفيف أعباء الديون المتراكمة على الدولة والتي تناهز 60 مليار دولار. وفي إطار المفاوضات، أودعت الحكومة السودانية 335 مليون دولار في حساب ضمان لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والهجوم على المدمرة الأمريكية "يو أس أس كول" في عدن عام 2000. ووفقاً للسلطات المحلية، تلقت الخرطوم تأكيدات بعدم مطالبتها بأي تعويضات إضافية وشيكة. أما الخطوة التالية في العملية، فستتمثل برفع العقوبات على أن تليها محادثات مع "صندوق النقد الدولي" واستئناف المساعدات الأمريكية. وإلى جانب الضغط الأمريكي المستمر لربط شطب الدولة من لائحة الإرهاب بخطوات السلام تجاه إسرائيل، استفادت المفاوضات الأولية من التشجيع من وراء الكواليس والتزامات بتقديم مساعدات مالية من الإمارات والسعودية فضلاً عن الدعم الضمني من جانب مصر، الدولة المجاورة للسودان. ويمكن أن يؤدي قرار الخرطوم أيضاً إلى تسريع جهود التطبيع المماثلة من قبل دول عربية أخرى، على الرغم من أن مثل هذا التقدم سيكون على الأرجح أكثر تدريجياً مما كان عليه اتفاقا السلام "المفاجئان والسريعان" مع الإمارات والبحرين.