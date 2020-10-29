TL

تشكيل الحكومة على نار حامية والرئيس المكلف سعد الحريري على تشاور يومي مع رئيس الجمهورية وقد جمعهما لقاء مسائي في قصر بعبدا في أجواء من التقدم والتأني في وقت توقع الرئيس بري أن تبصر الحكومة النور خلال أربعة أو خمسة أيام.

المنار

إيجابية تلهج بها أجواء بعبدا وبيت الوسط، مع ما يتم استقاؤه من معلومات عن ترجيح لفرضية اعتماد المداورة في الحقائب، ما يعني أن الحديث بات بكيفية توزيعها قبل اختيار الاختصاصي المناسب لكل منها.

nbn

أبدى الرئيس بري تفاؤله حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من النفط في مياهه.

mtv

أنعقدت الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل في الناقورة ، وقد انتقل البحث اليوم من البروتوكولي الشكلي إلى التقني وفي العمق.

NTV

الحكومة خلال أربعة أو خمسة أيام تبعاً لمرصد الرئيس نبيه بري وعلى مكوناتها كان الاجتماع الرابع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ولفت في بيان الإعلام للقصر الجمهوري الكلام عن درس الملف الحكومي في جو من التقدم والتأني.

OTV

ثلاثة عناوين تختصر المشهد اللبناني اليوم: الأول تشكيل الحكومة والثاني مفاوضات الترسيم، أما الثالث فالتدقيق الجنائي. بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، من الواضح ان الامور تتقدم، وان البحث يتواصل ايجابيا لتذليل ما تبقى من عقد.

LBC

بدأ الجد في عملية التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وانطلاقاً من القوانين الدولية وبيان قيادة الجيش مدعوماً بتوجيهات رئيس الجمهورية.

الميادين

أعرب نائب ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي ريابكوف​ عن خيبة أمل بلاده من موقف ​الولايات المتحدة​ بشأن تمديد معاهدة ​ستارت​ 3، مؤكدا أنه "نحن في حوار مكثف مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشأن هذه القضايا لكن الإشارات القادمة من هناك تخيب آمالنا في ​روسيا​".

الجزيرة

دعا شيخ ​الأزهر​ الإمام ​أحمد الطيب​، ​المجتمع الدولي​ إلى "إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين" وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في ​فرنسا​. وشدد على أن "هذه الرسوم المسيئة عبث وتهريج وانفلات وعداء صريح للدين ​الإسلام​ي ولنبيه الكريم"، مضيفا: "من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات".

العربية

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية ​جو بايدن​، عن أنه "سيشدد الضغط على مساعدي رئيس ​بيلاروس​ ​ألكسندر لوكاشينكو​"، الذي فاز مؤخرا في ​الانتخابات​ التي تقول المعارضة إنها مزورة، معتبرا أنه "يتعين على ​المجتمع الدولي​ أن يوسع بشكل كبير عقوباته على أتباع لوكاشينكو وأن يجمد الحسابات الخارجية التي يحتفظون بها وثرواتهم المسروقة".