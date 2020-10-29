لبنان الحر

لفت أهالي ضحايا ​انفجار​ مرفأ بيروت خلال مؤتمر صحافي تحت عنوان "نريدُ نتائج ال​تحقيق​ات قبل نفاذ صبرنا" إلى أن، "الدولة لم تكلّف نفسها حتى تقديم واجب العزاء بأبنائنا والسؤال عن حالنا لذلك شكلنا لجنة متابعة لننفذ جملة من التحركات من أجل تحقيق مطالبنا". وقالوا: "وحّدتنا الدماء والمعاناة والالم في ظلّ غياب شبه كامل للدولة"، مطالبين بـ "تحقيق القصاص العادل تحت شعار “هذه المرّة ليست ككل المرات".

صوت لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه، رئيس حزب التضامن ‏النائب السابق اميل رحمة وجرى عرض بالأوضاع العامة على الساحة الداخلية، لا سيما موضوع تشكيل ‏الحكومة.‏

radio orient

أشار مفتي ​الجمهورية​ ​عبداللطيف دريان​ الى انه انقضى عام وأكثر على الانهيار الاقتصادي الذي هد عيش اللبنانيين، وضرب السكينة في حياتهم، وصيرهم مثلا بين الأمم، على سوء التقدير والتدبير. ولذلك، فإن المسعى الحالي من جانب رئيس ال​حكومة​ المكلف سعد الحريري، لتشكيل حكومة انقاذية قادرة وفاعلة، هي فرصة يكون على الجميع انتهازها، لإخراج البلاد من أزماتها من جهة، والالتفات إلى مأزق مدينة بيروت المنكوبة بانفجار المرفأ، على مشارف فصل الشتاء. لن يهب أحد لمساعدتنا إن لم نساعد أنفسنا في هذه الظروف المصيرية، التي يعاني فيها ​اللبنانيون​ معاناة عز نظيرها.

اذاعة النور

أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى ​المولد النبوي​ رسالة تهنئة الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، الى انه "كما كان المولد الشريف لنبي الرحمة في لحظته الزمانية والمكانية مولد لأمة أخرجت من الظلمات الى النور، ومن ​العبودية​ الى الحرية، ومن الشرك الى رحاب التوحيد، بهدي الحق و​العدل​ والمساواة.

صوت المدى

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وتمّت مناقشة المبادرة الروسية لعودة ​النازحين السوريين​ والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع.