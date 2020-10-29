شهدت مدينة فيلادلفيا الواقعة في ولاية بنسلفينيا تظاهرات ترافقت مع أعمال نهب على خلفية مقتل إفريقي أميركي في الـ 27 يعاني مشكلات نفسية برصاص الشرطة، التي أكدت أن القتيل كان يحمل سكيناً.

هدّدت تركيا باستخدام القوة في شرق المتوسط لمنع ما سمته محاولة فرض الأمر الواقع في المنطقة.

أكدت السفارة الأميركية في السعودية أنها تتعقب تقارير حول احتمال وقوع هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، موجهة تحذيراً لمواطنيها من التعرّض للخطر.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً ولم يتوصلا إلى محاصرة التصعيد في إدلب وتبادلا الآراء حول التسوية السياسية في سوريا.

أفاد موقع ورلد ميتر ان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 44 مليوناً و 200 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن مليون 171 الفاً وقد نماثل للشفاء نحو 33 مليوناً.

بدأت دول أوروبية العودة إلى الاغلاق الثاني بدرجات متفاوتة في محاولة لوقف التففشي الواسع لكورونا.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد اعتباراً من الأسبوع الحالي لمواجهة جائحة كورونا وكانت فرنسا قد سجلت أمس الأول 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة وهو أقل بمعدل يومي منذ نيسان عندما كان التفشي قي ذروتة.

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الإساءة إلى النبي محمد قد تشجع عن العنف وإراقة الدماء.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإساءة للأنبياء والرسل هي استهانة بقيم دينية رفيعة وجرج لمشاعر الملايين.

شارك أكثر من 70 مليون ناخب من التصويت المبكر في أميركا حتى أمس، وهو رقم قياسي مقارنة بما سجل عام 2016. ويحترم السباق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الولايات الاميركية.

قال الرئيس دونالد ترامب أمام المئات من مناصرية في ميتشيغان عليكم الاختيار بين مشروعنا لقتل الفيروس ومشروع بايدن لقتل الحلم ااميركي، وقال نائب الرئيس بايدن: يمكننا السيطرة على فيروس كورونا، وسنفعل ذلك.