الجمهورية/ راكيل عتيّق

تحت عنوان "الكتائب" و"القوات": التقاء ولا لقاء! كتبت عتيّق على رغم اللقاء الثنائي "الجيّد" الذي جمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب المستقيل سامي الجميل في قصر الصنوبر، قبيل اللقاء الشهير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقادة السياسيين، إلّا أنّ هذه حدود العلاقة بين الطرفين. لا لقاء سياسياً ولا تنسيق بين الحليفين القديمين، على رغم الالتقاء في الرؤية الاستراتيجية للبنان، وبالرغم من وجهات النظر المتباعدة بين الحزبين إلاّ أنّهما اتفقا بعد "ثورة 17 تشرين" على مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، وكانت كلّ من كتلتي الحزبين النيابية قدّمت اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات.

اللواء/ درويش عمّار

تحدّث عن الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون وانتظارهم لبصيص أمل علّه يُنذر بشيء من الإيجابيّة وقال، إنّ العيون شاخصة إلى كلّ من بيت الوسط والقصر الجمهوري في بعبدا، وذلك من خلال اللقاءات المتسارعة والمتتالية التي تعقد بين الرئيسين عون والحريري لتذليل ما تبقى من خلال وضع الصيغة النهائية لها قبل إعلان مراسيم تشكيل الحكومة. وأضاف أنّه بعد إنجاز هذه الخطوة يُنتظر الانطلاق نحو محطات عديدة والسير قدماً على سكة تنفيذ الإصلاحات المنشودة في بلد نخره الفساد. كذلك قال أنّ دول المنطقة والعالم يواكبون ويتابعون وينتظرون ماذا سيحدث في لبنان، وبالتالي ماذا ستحقق حكومة الرئيس سعد الحريري بطبعتها الجديدة في مجال إنقاذ البلد وأهله مما هم عليه الآن من تخبط وضياع وانهيار اقتصادي ومالي ونقدي ووضع اجتماعي وصحي ومعيشي صعب وغير مسبوق، وكل ذلك بات يُهدّد بأسوأ العواقب في حال عدم تدارك الأسوأ.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تناول موضوع التدقيق الجنائي وقال إنّ المشكلة ليست في إفشال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ما سينهي عقد شركة "ألفاريرز أند مارسال" بل تعارضه مع القانون ولا شيء آخر. ولذلك، فإنّ المتّهم يصبح من وقّع العقد لا من رفض تنفيذه. ولذلك، تصبح الأولوية لتعديل قانون السرية المصرفية لا للتوقف عن اعتباره شمّاعة الهروب من المحاسبة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تكلّم عن موضوع النازحين السوريين وقال إنّ الخلاف اللبناني كان قائماً على طبيعة تحقيق العودة الآمنة، فمنهم من ينادي بالحوار المباشر مع النظام السوري وآخرون يطالبون بوساطة دولية برعاية الأمم المتحدة، وفريق يراهن على الدور الروسي، لكن الأساس بقي بالإجماع على ضرورة تحقيق تلك العودة. وقد سعت روسيا إلى حلّ هذا الموضوع وذلك عبر المؤتمر المقرّر عقده في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني ،وقد أرسل الجانب السوري دعوات لمجموعة واسعة من الدول والمنظمات الدولية للمشاركة فيه. وأضاف أنّ لبنان معني مباشرةً بمثل هكذا حدث لأنه يرزح تحت عبء أزمة النزوح، وسط المخاوف من أن يتحوّل النزوح السوري إلى ما يشبه تواجد اللاجئين الفلسطينيين، ما يهدد ديموغرافيته والأسس التي قام عليها، وما زيارة الوفد الروسي إلى بيروت سوى سياق طبيعي للترويج لهذا المؤتمر، وفي المعلومات أنّ لبنان سينتدب سفيره في دمشق سعد زخيا لتمثيله في هذا المؤتمر إذا عُقد في دمشق.