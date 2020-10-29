Le Figaro

-كوفيد -19: ميركل تشد الخناق بقوة في ألمانيا، واحتمال إعادة الاغلاق في فرنسا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأربعاء، عن قرارات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقررت الحكومة الألمانية إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ابتداء من 2 تشرين الثاني حتى نهاية الشهر. وأفادت المستشارة الألمانية، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئيًا، بأن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وأن سرعة انتشاره عالية جدًا. وتابعت ميركل "علينا أن نتحرك فورًا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".

روسيا اليوم

فاوتشي: سنحصل على لقاح ضد كورونا في غضون أشهر

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن بلاده ستحصل على لقاح ضد كورونا في الأشهر المقبلة، مستبعدا العودة للحياة الطبيعية قبل نهاية العام المقبل. ولفت فاوتشي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع جامعة ملبورن، إلى أنه إذا حصلنا على طعم بحلول الربع الثاني أو الثالث من عام 2021 وقمنا بتلقيح نسبة كبيرة من الناس، فإنه سيكون من السهل بحلول نهاية 2021، رؤية مظاهر الحياة الطبيعية. ومع ذلك، أشار فاوتشي إلى أن الانقسام السياسي والخوف من الخسارة الاقتصادية أثرًا على أداء البلاد حاليا، مضيفًا: "عندما كنا نحاول فتح الاقتصاد مرة أخرى، أو فتح البلاد وكنت منخرطًا إلى حد كبير مع الدكتورة ديبورا بيركس لجمع هذه الإرشادات، والتي كانت بوابة للمرحلة 1، المرحلة 2... لو فعل الجميع ذلك بشكل موحد لا أعتقد أننا سنكون في الوضع الذي نحن فيه الآن". وقال: "الكمامات في الولايات المتحدة كادت أن تصبح بيانًا سياسيًا، وأنا أعلم أن ذلك تم نقله في الأخبار عالميًا. في الواقع، تمت السخرية من الناس بسبب الكمامات، وهذا يتوقف على أي جانب من الطيف السياسي الذي كنت فيه"، مضيًفا أنه كان من المؤلم أن نشهد هذا الانقسام الذي يتمحور حول قضية الصحة العامة.