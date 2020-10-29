الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استكمل مع الحريري درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ببيان، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني".

وكالة الأناضول

بري: حكومة لبنان الجديدة قد تبصر النور خلال أيام

اشترط رئيس البرلمان أن تبقى الأجواء إيجابية

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن الحكومة المنتظر تشكيلها "قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام، إذا ظلت الأجواء إيجابية". جاء ذلك خلال حوار مع وفد طلابي من جامعة "القديس يوسف" (خاصة) عقده بري في منزله الكائن غربي بيروت، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه. وأكد بري أن الحكومة التي كُلف سعد الحريري بتشكيلها، سترى النور في الأيام المقبلة "إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا". وجدد التأكيد أن "لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون بالمعايير الطائفية والمذهبية في مقارباتهم"، وأنه "آن الأوان لأن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل مذهبه".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن تهدد بنشر صواريخ فرط صوتية في أوروبا لاحتواء روسيا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، أن بلاده سوف تنشر، إذا لزم الأمر، صواريخ فرط صوتية وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا لاحتواء روسيا. واشنطن- سبوتنيك. وقال أوبراين، متحدثاً في معهد "هدسون": "انسحبنا من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ونطور أسلحة فرط صوتية وأنظمة إطلاق صواريخ باليستية... سننشر مثل هذه الأسلحة إذا لزم الأمر في أوروبا لاحتواء روسيا." وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أوائل عام 2019 انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 شباط من نفس العام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وإنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.