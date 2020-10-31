TL

هذا التعقيد في المشهد الحكومي الذي يذكر بعقدة تمثيل اللقاء التشاوري في حكومة الحريري السابقة أسهم في تأخير ولادة (حكومة المهمة) قبل نهاية الأسبوع الحالي كما كان منتظرا وبالرغم من ذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة في الأيام القليلة المقبلة.

المنار

في المفاوضات الحكومية لقاء خامس جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعيدا عن الاعلام وبلا بيان، فيما تبين من معلومات انه تم تحديد التصور العام لتوزيع الحقائب بين المسلمين والمسيحيين، من دون حسم حجم الحكومة ان كانت عشرينية او من ثمانية عشر وزيرا.

nbn

السفارة الأميركية في بيروت أشارت في بيان إلى تقدم في المفاوضات كما طرحت مسألة الترسيم في بعبدا في لقاء رئيس الجمهورية مع كل من يان كوبيتش والسفيرة الأميركية.

mtv

لبنان يبدو عاجزا عن السيطرة على التوسع المخيف لجائحة الكورونا، التي لا تهدد صحة الناس والنظام الصحي بل تضرب الاقتصاد وقد بدأت نذور الأذى تظهر جلية في كل الحقول: الاقتصادية والمالية والتربوية والاجتماعية والتي لن ترى اي بارقة حل لها إن لم تولد الحكومة اليوم قبل الغد.

NTV

تركيا الواقعة على فالق سياسي عسكري مدمر والمتداخلة حروبها في الإقليم اهتزت يوم أمس بزلزال يقارب الدرجات السبع فمدينة إزمير الساحلية عاشت ثلاثين ثانية من الرعب الذي أنزل الأرض ورفع البحر ولم يكد ريختر يسجل مقياسه حتى كانت الخسائر تسبقه الى تسجيل الضحايا وانهيار الأبنية، وزلزال بحر إيجه لم يتأثر به لبنان على ما كان مرجحا إذ أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية أنه فور حصول الزلزال صدر إنذار تحذيري من إمكان وقوع مد بحري أو تسونامي يتأثر به المتوسط لكن هذا الإنذار سرعان ما تبدد.

OTV

حقيقة تأليف الحكومة في مكان، أما المصادر على أشكالها الرفيعة والمطلعة والمقربة، ففي مكان آخر.

حقيقة التأليف في مكانها الطبيعي، أي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بمقتضى المادة الثالثة والخمسين من الدستور، وفي انتظار البيان الوزاري وثقة مجلس النواب.

LBC

الكباش بين المستشفيات الخاصة والدولة الى اشتداد، والمواطن عالق في دوامة فوضى ونظام مهترئ، ولعل ملف تزوير الادوية وتهريبها خير دليل على الاهتراء الذي يحيط بنا.

الميادين

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ عن أن الوضع الصحي للرئيس ​عبد المجيد تبون​ "مطمئن ولا يدعو للقلق"، وأوضحت في بيان أنه "بعد خضوع ​رئيس الجمهورية​ السيد عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات.

الجزيرة

كشفت وزارة الصحّة ​البحرينيّة، أنّه "تمّ تسجيل 240 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 61 حالة لعمالة وافدة و169 حالة لمخالطين لحالات قائمة و10 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 405 حالات إضافيّة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 78102".

العربية

أعلن متحدث باسم "موانئ دبي العالمية، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ازرائيل شيبياردز اندستريز" المتخصصة في بناء السفن بهدف تقديم عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا.