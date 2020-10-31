لبنان الحر

أشار النائب ​جورج عطالله​ إلى أن "موضوع التسليم بإعطاء ​وزارة المالية​ للشيعة غير دقيق، وإن كان التسليم به من قبل الحكومة لأسباب معينة، فهذا لا يعني أن التسليم نهائي"، موضحاً أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قال إنه يقبل بهذا الموضوع لمرة واحدة فقط على أن لا يشكل هذا تكريسا وعرفا".

صوت لبنان

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ المنسق الخاص للامم المتحدة ​يان كوبيتش​ واطلع منه على مداولات جولتي المفاوضات لـ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية في اليومين الماضيين.

radio orient

دان رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ الجريمة التي تعرّض لها مصلّون في ​كنيسة​ "نوتر دام" بمدينة نيس​ الفرنسيّة.

اذاعة النور

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​، على أنّ "الأمل معقود على حكومة تقود البلاد بعد الأزمة الّتي تمرّ بها"، مؤكّدًا أنّه حان الوقت للتنازل لمصلحة الشعب اللبناني ولديمومة البلد.

صوت المدى

أشار النائب ​قاسم هاشم​ إلى أنه "حتى الآن الأجواء إيجابية توحي بإمكانية ولادة الحكومة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أبعد تقدير"، منوهاً بأن "الإتصالات مثمرة على كل المستويات للوصول إلى وضع التصور النهائي".