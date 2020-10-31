أجرى وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، سلسلة اجتماعات في اسرائيل بهدف ضمان تفوقها العسكري اقليمياً عقب توقيعها اتفاقات تطبيع مع دول عربية.

كان في استقبال وزير الدفاع الاميركي نظيره الاسرائيلي بيني غانتس لدى وصوله الى مطار بن غوريون في تل أبيب حيث حضر عرضاً تقديمياً لمنظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ التي اشترت الولايات المتحدة بطارتين منها.

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت الاسرائيلية"، أن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي اميف كوخافي التقى أيضاً اسبر، وقدم سلسلة المطالب الى الولايات المتحدة.

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن دائرة الاستيطان في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعد خطة لانشاء فرقة من المستوطنين تعمل كما يعمل افراد الجيش، يتم تكليفها بمراقبة ما سموه البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق "ج" أي المنطقة الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي بالكامل.

تسلم أميركي من مواليد القدس للمرة الأول جواز سفر أميركيا يذكر اسم دولة اسرائيل كمكان الولادة، وذلك في أحدث بادرة لادارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لصالح الدولة العبرية.