دخل اغلاق تام جديد في فرنسا حيز التنفيذ أمس في حين دفع تفاقم الوباء "كورونا" دولاً أخرى الى التفكير بفرض تدابير مماثلة مع تخطي أوروبا أكثر من 15 ملايين اصابة وتسجيل الولايات المتحدة عدداً قياسياً يومياً من الاصابات تخطى 95 ألفاً، بينما تخطت البلاد عتبة 9 ملايين اصابة منذ بداية التفشي.

قتل شاب مسلح بسكين ثلاثة أشخاص صباح الخميس الماضي في غضون دقائق في كنيسة نوتردام دو لاسو ميسيون في قلب مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا.

اعلنت السلطات التركية عن مقتل 6 أشخاص واصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة ازمير غرب تركيا.

القت القوات الأمنية التركية القبض أمس (الجمعة) على 16 أجنبياً متهماً بالانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي بولاية هامسون شمال البلاد.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغت الكونغرس بمضيها في بيع دولة الامارات العربية المتحدة 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع "أف-35".

تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسترتيجيته المتمثلة في التقليل من خطورة فيروس كورونا، ودعا الأعمال التجارية الى معاودة فتح أبوابها، محذراً من غزو "الاشتراكيين"، فيما وعد منافسه جو بايدن بأنه سيشفي "روح" أميركا، قائلاً أن ترامب غير مسؤول.