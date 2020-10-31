قالت مصادر في حكومة الوفاق الليبي أن الرئيس فاتر السراج سيصدر لاحقاً بياناً يعلن فيه قراره البقاء في منصبه تلبيه لدعوات العديد من الأطراف المحلية والدولية.

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، امس، بانه سجل تراجعاً في التصعيد العسكري مقابل ثبات خطوط التماس للشهر الثامن على التوالي في شمال غربي سوريا.

عززت قوات التحالف الدولي المناهض لتنظي "داعش" بقيادة واشنطن، نقاطها وقواتها العسكرية المنتشرة شرق الفرات شملت مدينتي الحسكة وريف دير الزور الشرقي، في وقت وصلت فيه معدات عسكرية ولوجستية روسية الى مطار القامشلي الواقعة اقصى شمال شرق سوريا.