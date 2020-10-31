الشرق/ خليل الخوري

قال إنّ الإيجابية الوحيدة الظاهرة في صورة تشكيل الحكومة تتمثّل في التكتّم الذي أَلزم نفسيهما به الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، متسائلاً إذا ما كان الرجلان يُدركان أهمية عامل الوقت الذي لطالما كان ثميناً، وهو اليوم ثمين جداً في ظروف لبنان كلها الاقتصادية والمالية والصحية والطبية والإنسانية والتجارية والسياحية والاجتماعية– المعيشية، فلكل ثانيةٍ ثمنها. ومع ذلك، فمعظم القوم لم ينجحوا إلا في هدر الوقت. ولأن هدره جريمة خصوصاً في وضعنا الحالي، ولأنه خسارة تأخذ بخسارة، مع ذلك فهم يربحون، فثمة استنتاجٌ وحيدٌ وهو أنّ هذا الشعب يدفع اليوم ثمناً باهظاً بسبب تأخّر السلطة عن حلّ معظم الأمور الحياتية والمسؤولين غير معنيين بما يترتّب على تضييع الوقت من أضرارٍ فادحة تلحق بالبلاد والعباد.

الديار/ جويل بو يونس

تحدّثت عن موضوع تشكيل الحكومة وقالت على الرغم من حرص بعبدا وبيت الوسط على الاعتصام بالصمت المطبق انضاجا للطبخة الحكومية التي تطبخ على نهار حامية ولكن "متأنية"، وإيعاز كل من رئيس الجمهورية ميشال عون لمستشاريه عدم تسريب أي معلومة للصحافيين وكذلك إيعاز الرئيس المكلف سعد الحريري لكوادر المستقبل من نواب وقيادات "التغيّب إعلامياً"، مكتفياً بالرد خلال لقاء الثلاثاء في بيت الوسط على أسئلة بعض النواب عن الوضع الحكومي بكلمات قليلة مفادها الآتي: "السكوت مطلوب ح نألف الحكومة بيومين أو 3 بتكون خالصة"، ورغم حال الإيجابية المفرطة التي تحرص بعبدا وبيت الوسط على تشييعها، تكشف معلومات "الديار" أنّه لا تزال هناك عقبات تحول دون ولادة الحكومة الأسبوع الحالي إلاّ إذا طرأت مفاجأة ما ولو أنّ التعويل كان على إمكان خروجها إلى العلن مع نهاية الأسبوع.

الجمهورية/ راكيل عتيّق

تناولت موضوع عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة وقالت أنّه على الرغم من إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري في الذكرى الـ15 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انتهاء التسوية الرئاسية في عام 2016، والتي أدّت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، إلّا أنّ تكليف الحريري ومسار تأليف الحكومة العتيدة، يُشيران، بحسب جهات سياسية معارضة، إلى محاولة لترميم تسوية عام 2016 وإعادة تعويمها. وأضافت أنّه وبحسب ما يُسَرّب عن مسار التأليف من توزيع الحقائب الوزارية وتقاسمها بين القوى السياسية، وضلوع هذه القوى فيه الذي تشير إليه تصريحات النواب والمسؤولين الحزبيين، يَدلّ، بحسب جهات معارضة، إلى أنّ ذهنية "المحاصصة" التي كانت أساس "تسوية 2016" قد فُعلّت مجدداً. وبالتالي، فإنّ الحكومة العتيدة، إذا أبصرت النور، لن تنال ثقة المجتمع اللبناني وخصوصاً من "ثوار 17 تشرين" ولا ثقة المجتمع الخارجي.

اللواء/ عمّار نعمة

نقل عن مراقبين اعتبارهم أنّ عودة الرئيس الحريري في هذا التوقيت ستشكل فاتحة لكسر الحلقة المفرغة التي مرّت فيها الطائفة شرط تأمين عناصر النجاح له من الداخل والخارج، والحصول على المساعدات المأمولة لتدشين مسار الخروج من الكارثة الاقتصادية الحالية. وعلى الرغم من كل الايجابية المعلنة اليوم على صعيد تشكيل الحكومة المأمولة، لا يبدو أنّ الأمور قد نضجت حتى اللحظة، ولا تزال المفاوضات لم تصل حتى إلى مراحلها الأخيرة برغم تحقيق تقدم على صعيد توزيع الحقائب ومداورتها كما طلبت المبادرة الفرنسية، التي خشي البعض عليها نتيجة ما حصل في فرنسا على أثر الرسومات المسيئة. ولكن الجميع يعمل على خط التشكيل وأولهم الرئيس الحريري الذي اغتنم زيارته المقررة عند كل عيد مولد نبوي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، للملمة قضية الرسم الكاريكاتوري لبنانيا، والالتفاف على أية محاولة لضرب المبادرة الفرنسية، في موازاة الخروج بموقف رافض للرسم الكاريكاتوري وإدانة لأيّة عمليات قتل بسببه، وبموقف يعكس الطبيعة الحقيقة للإسلام الذي لا تختصره مثل تلك الأعمال من القتل.

الأخبار/ يحيى دبوق

تكلّم عن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي وقال إنّ العدوّ الإسرائيلي رفع أمس، من مستوى ضغوطه على الجانب اللبناني بعد الجولة الثالثة من المفاوضات (غير) المباشرة بين الجانبين، مشيراً عبر تسريبات "مصادر مطّلعة" إلى أنّ "نجاح عملية التفاوض لم يعد مرتفعاً، لأسباب يقف خلفها الوفد اللبناني المفاوض". والواضح أنّ إسرائيل تنقل التفاوض من مقر الأمم المتحدة الى الإعلام عبر التسريبات، متسلّحةً بتهديد مبطّن بأن تمسّك لبنان بمواقفه من شأنه إفشال المفاوضات، ظناً منها أن التلويح بإنهاء التفاوض، أو فشله، يدفع الجانب اللبناني إلى حلول تتيح له بدء التنقيب عن الغاز، مهما كانت الأثمان والتنازلات. وأضاف أنّه وفقاً للتقارير العبرية أمس، واستكمالاً للتهويل بإمكان فشل المفاوضات، ورد (على قناة "كان") أنّ "إسرائيل لا تفاوض لبنان وفقاً لادعاءات، بل وفقاً لدلائل واضحة مبنية على مسوغات قانونية"، مع التشديد على "أنّها تنازلت عن جزء من حقها المائي لتسهيل عملية التفاوض واحتراماً لموقف الأمم المتحدة من الحدود".