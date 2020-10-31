الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل شيا وكوبتش وأطلع منهما على مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زواره في بعبدا، مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المحتدة الاميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا وعرض معها العلاقات اللبنانية - الاميركية وسبل تطويرها. كما تطرق البحث الى مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي تتواصل في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة ويشارك فيها ممثل عن الولايات المتحدة الاميركية بصفة وسيط مسهل للتفاوض. وتناول اللقاء ايضا الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: ندعم العملية السياسية لإرساء السلام في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مواصلة بلاده دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا. جاء ذلك في تغريدة نشرها، الجمعة، عقب لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز. وأضاف تشاووش أوغلو: "ستقف تركيا دائما إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تسونامي جزئي يضرب سواحل تركيا بعد زلزال إزمير... صور وفيديو

تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية. وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير.