الولايات المتحدة تختبر صاروخاً بالستياً عابراً للقارات

أعلنت الولايات المتحدة في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أنها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات من طراز "مينوتمان 3"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وذكرت القوات الجوية الأميركية في بيان أنّه تم إطلاق الصاروخ أحادي الرأس في الساعة 12:27 صباحا (07:27 ت غ) من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، حيث قطع 6700 كيلومتر فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزر مارشال في المحيط الهادئ.

كان من المقرر إجراء هذا الاختبار الثالث خلال هذا العام ولكن تم تأجيله ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية حول الجزر.

قال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون في بيان إنّه "مثل عمليات الاختبارات السابقة أظهر هذا الحدث التزام القوات الجوية بالمشروع النووي للأمة مع ضمان أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وفعّال لردع خصومنا مع طمأنة حلفائنا وشركائنا".

وتابع "يجب أن نواصل الاستثمار في هذا الردع المجدي، والطيارين الذين يدعمون هذه المهمة كجزء من المرحلة الأكثر استجابة في ثالوثنا النووي"، في إشارة إلى الطرق الثلاث لإطلاق الأسلحة النووية: قاذفة قنابل استراتيجية وصاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

كان صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي الذي دخل الخدمة منذ 50 عامًا، هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأميركية منذ العام 2005.

وتم تثبيته في قواعد في ولايات وايومنغ ونورث داكوتا ومونتانا.

وذكرت القوات الجوية أنّه تم التخطيط لهذا الاختبار منذ شهور وأكّدت أنّه لم يكن “استجابة أو رد فعل على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية”.



وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

صربيا تحصل على دبابات "النسر الأبيض"

استلم الجيش الصربي أول دبابات من طراز تي-72بي1إم إس "النسر الأبيض". وتم نقل المركبات القتالية على متن طائرة إيل-76 إلى مطار باتاينيتسا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" في صربيا، فإنه تم تسليم طائرتين من 30 قطعة، سيتم نقلها في إطار اتفاق عسكري تقني تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر فوسيتش.

وتعتبر تي-72بي1إم إس "النسر الأبيض" حاليا أحد أفضل خيارات التصدير من سلسلة "تي-72" الكبيرة. وتسليحها الرئيسي هو مدفع أملس 125 مم مع نظام تحميل آلي.

المدفعية قادرة على إطلاق قذائف خارقة للدروع، وقذائف تراكمية شديدة الانفجار، وصواريخ مضادة للدبابات موجهة بواسطة شعاع ليزر بمدى يزيد عن 5000 متر. ويمكن لمثل هذه الذخيرة أن تدمر الأهداف الأرضية والأجسام التي تحلق على ارتفاع منخفض والأجسام منخفضة السرعة، مثل المروحيات الحربية.

وتحتوي الدبابة على نظام رقمي حديث متطور للتحكم في النيران مع نظام تحديد الهدف متعدد القنوات و مدفع رشاش متنوع عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.

وتم إدخال الملاحة عبر الأقمار الصناعية للتوجيه على الأرض.

يراقب نظام إدارة المعلومات حالة محطة توليد الطاقة بقوة 840 حصانًا ووحدات الهيكل الأخرى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصاروخ المجنح الأسرع من الصوت "أونيكس" (اسم التصدير "ياخونت"):

مهمته تدمير السفن البحرية في ظروف التعرض إلى التشويش الالكتروني والقصف الناري، تسمية التصدير – "ياخونت"، التصنيف لدى وزارة الدفاع الأمريكية وحلف شمال الأطلسي: SS-N-26 Strobile "أونيكس" — صاروخ روسي مضاد للسفن متوسط المدى من الجيل الرابع، مخصص لمواجهة المجموعات البحرية والسفن المنفردة في ظروف التعرض إلى التشويش الإلكتروني والقصف الناري. أيضا يمكن استخدامه ضد الأهداف الأرضية، في هذه الحالة مداه يمكن أن يزداد عدة مرات. لقد صممت المنظومة الجديدة منذ البداية كمنظومة عامة الاستخدام: بحيث يمكن وضعها على الغواصات والسفن والقوارب والطائرات والراجمات على الشواطئ. من حيث عمومية الاستخدام كان عليها أن تتجاوز الصاروخ الأجنبي الأمريكي المضاد للسفن، "البطل" في هذا المجال — "هاربون".

الصاروخ المضاد للسفن أونيكس (ياخونت)