الشرق الأوسط 2 /11 /2020

2.3 مليار دولار مساعدات حكومية لقطاع النقل اللندني

أعلن قطاع النقل في لندن أنه اتفق مع الحكومة البريطانية على الحصول على حزمة مساعدة بقيمة 1,8 مليار جنه استرليني (2،3 مليار دولار)، وذلك في ظل تضرر الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا. يستمر الاتفاق مع وزارة النقل حتى نهاية العام المالي في مارس (آذار) المقبل، ويمكن زيادة حزمة الإنقاذ في حال تراجعت الإيرادات بصورة أكبر.

الشرق الأوسط 2 /11 /2020

"لوفتهانزا" تتطلع لأن تصبح أقوى بعد الجائحة بحجم أصغر

ذكر كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أن الشركة يمكن أن تخرج أقوى من أسوا أزمة تشهدها صناعة الطيران منذ الحرب العالمية الثانية إذا أصبحت أصغر حجماً. وتجنبت " لوفتهانزا"، التي تمتلك شركات طيران وطنية سابقة في النمسا وسويسرا وبلجيكا، الإفلاس من خلال خطة إنقاذ من حكومات متعددة بقيمة 9 مليارات يورو. ولا يزال أكثر من ثلثي هذه الأموال متاحة لمساعدتها في إدارة الأزمة.