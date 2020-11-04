TL

فيما لبنان ينتظر أن تؤلف حكومته العتيدة أنظار العالم اتجهت اليوم إلى حدثين كبيرين: الأول مشهد الدماء التي سالت في شوارع فيينا ليلة الاثنين-الثلاثاء في إطار الردود على الإساءة للرسول والتي أعطاها البعض أبعاداً خطرة تتعلق بصراع الحضارت على رغم إدانة العالم الاسلامي للاعتداء.

المنار

ليس ما يجري أمام صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية هو تغير في المنظومة السياسية أو القانونية أو الدستورية، إنما حقيقة قديمة كشفها أداء الرئيس دونالد ترامب، فأسقط ما تبقى من هيكل هجين أسموه الديمقراطية، والعراضات المسلحة في الشوارع، والاتهامات المشينة على الشاشات.

nbn

ما قبل فتح صناديق الاقتراع بقليل كانت استطلاعات الرأي تصب في مصلحة بايدن لكن انقلاب الموازين بعد فتحها قد يقلب الموازين لمصلحة ترامب. وإذا كان العالم مشدوداً إلى هذا الحدث الخارجي فإن اللبنانيين لا يشذون عن هذه القاعدة حتى لتبدو الانتخابات الأميركية وكأنها في بلدهم!!.

mtv

كل شعوب العالم ودوله، عين على الولايات المتحدة وعين على شؤونها المحلية، إلا لبنان، الذي فتح عينيه الاثنتين على القوة العظمى وأوقف تأليف حكومته وجلست شعوبه المنقسمة، قسم يراهن على مجيء جو بايدن الممانع، وقسم على دونالد ترامب.

NTV

فالثالث من تشرين الثاني هو موعد يضبط فيه العالم ساعته على التوقيت الأميركي ولكأن كل الدنيا تقترع وحرب المرشحين ترامب وبايدن يسمع إطلاق نارها بين محيط وخليج وترفع سيوفها وقرقعة طبولها لتنذر بفوز الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحت سقف بيت أبيض واحد.

OTV

هل يقلب دونالد ترامب الطاولة على الإحصاءات من جديد؟ غالبية الأرقام تؤكد تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن، على المستوى الوطني الأميركي، كما في غالبية الولايات المتأرجحة، القادرة على حسم المعركة، غير أن تجربة 2016 التي لا تزال ماثلة أمام عيون الأميركيين، ترخي بظلال من الشك على استباق النتائج.

LBC

العالم يترقب وربما لأيام، أمام شاشات التلفزة والهواتف الذكية، رصد عملية فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تخاض بشراسة، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرشح الجمهوريين إلى البيت الأبيض، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، مرشح الديموقراطيين.

الميادين

كشف ​أمير قطر​، تميم بن حمد عن "دعم بلاده جهود ​المجتمع الدولي​ وتقديم المساعدات اللازمة لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وتعهد بتوفير اللقاح الضروري لوباء "كوفيد-19" بشكل عادل للدول الأكثر احتياجاً.

الجزيرة

أوضح مسؤولون عسكريون أن قيادة الأمن السيبراني في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد وسعت عملياتها الخارجية بهدف العثور على مجموعات قراصنة الإنترنت قبل قدوم يوم الانتخابات الأميركية.

العربية

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة حققنا فيها تقدماً كبيراً خاصة بالمناظرة الثانية​"، منوهاً بأن "نتائجنا جيدة في ​فلوريدا​، وأحظى بدعم الأميركيين من أصول إفريقية​​​​​​ ومن هم من أصول لاتينية".