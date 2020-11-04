لبنان الحر

لفت عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "أولى أمنيات أي مجرم أن تتأقلم الضحية مع الجريمة. كانوا يريدون للبناني أن يتأقلم مع جريمة سرقة أمواله من ​المصارف​". وأضاف "سقطت المحاولة وسقط التمنّي".

صوت لبنان

لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل ​سامي الجميل​ في تصريح له إلى أنه " بعد سنة من انتفاضة اللبنانيين على نهج الإفلاس نسمع مجدداً عن حقائب ومداولات وتوزيع مناطقي وحزبي وصرف نفوذ.

radio orient

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "كما نحن بحاجة لمعرفة مصير ‏التحقيق في ملف انفجار المرفأ، بانتظار المحقق العدلي، نحن بحاجة أيضاً، لتقرير مفصل عن كل ‏التبرعات التي وصلت لبنان، وكيفية توزيعها، والجمعيات التي قامت بالمهمة، دون أية رقابة...

اذاعة النور

توجه عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ برسالة لرئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مشيراً إلى أن "18,000,000$ فائدة على ​الدين العام​ يومياً كل بزوغ شمس على أساس 90 مليار ​دولار​ تقريباً للدين العام للبنان​ وباحتساب 7% معدل ​الفائدة​ سنوياً.

صوت المدى

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بياناً، أشار فيه إلى أن "بعض وسائل الإعلام تتناقل خبراً تم فيه إقحام النائب جبران في دعوى قضائية تتعلّق بنزاع قائم حول إرث عائلي بين امرأة لبنانية مقيمة في فلوريدا وأقاربها في لبنان".