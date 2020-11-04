وجهت المعارضة التركية انتقادات عنيفة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان واتهمته بتجاهل كارثة زلزال إزمير المدمر والتركيز على مؤتمرات حزبية.

أظهرت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية تنافساً شديداً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، من انتظار النتائج في الولايات المتأرجحة التي يتوقف عليها حسم اسم الفائز في أكثر الانتخابات أهمية في التاريخ الأميركي.

وكان الناخبون الأميركيون أدلوا بأصواتهم وسط انقسام حاد غير مسبوق للاختيار بين المرشح الديمقراطي جو بادين ودونالد ترامب.

أورد موقع " ال س آي" الفرنسي أن الخوف تصاعد في مدن عدة من الولايات المتحدة، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن فوضى ستحدث في البلد، مشيراً إلى أن التجار في العاصمة واشنطن وفي مدينة نيويورك بدأوا تحصين نوافذهم خوفاً من أعمال شغب محتملة ليلة الانتخابات.

خرب الإرهاب المتنقل في فينيسيا عاصمة النمسا ليل الاثنين، موقعاً أربعة قتلى وباعثاً موجة من القلق في دول أوروبية أخرى رفعت من درجة تأهبها تحسباً لتعرضها لهجمات مماثلة.

شنت الشرطة حملة دهم واعتقال في فينيسيا بحثاً عن أشخاص يشتبه في أن لهم علاقة بمنفذ الهجوم الذي قالت السلطات إنه يؤيد تنظيم الولاية الإسلامية ( داعش) ويتحدر من جمهورية مقدونيا الشمالية.

أوقف شابان سويسريان يبلغان 18 و 24 عاماً بعد ظهر أمس، قرب زوريخ في شمال سوريا وفق ما أعلنت الشرطة المحلية لارتباطهما المحتمل بهجوم فينيسيا.

تبادل الطرفان الأرمني والأذري اتهامات جديدة بالمسؤولية عن التصعيد المتواصل واستهداف المدن على جانبي جبهات القتال في قره باغ.