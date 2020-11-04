نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت موضوع تأليف الحكومة وقالت إذا لم يحصل أي تطور سلبي مهمّ، فإنّ الحكومة سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت أنّه في المبدأ حسم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عديد الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائهما يوم الإثنين الماضي، حيث تمّ الاتفاق على أن تكون من 18 وزيراً وليس عشرين، الأمر الذي أثار استياء النائب طلال إرسلان الذي سيكون خارج هذه التركيبة كونها لا تضمّ إلا وزيراً درزياً واحداً. ووفق المواكبين، فإنّ هذه النقاط كانت موضع خلاف أساسي بين القوى الحكومية، ولكن يبدو أنّ تفاهماً حصل على ترحيل "الإشكالات" إلى ما بعد ولادة الحكومة لأنّ وجودها أهم بكثير من الشغور الحاصل، رغم التعقيدات التي لا تزال تعترض مهمتها الإنقاذية. ويلفتون إلى أنّ التطورات تشير إلى ما يشبه التفاهم على التخفيف من حدّة الخلافات خلال هذه المرحلة للحؤول دون نقلها إلى البيان الوزاري حيث ينتظر أن تتم صياغته على الطريقة اللبنانية، بمعنى تدوير الزوايا والاكتفاء بالعناوين العريضة من دون الغوص في التفاصيل الخلافية، على أن تترك النقاشات الجدية لطاولة مجلس الوزراء.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال إنّه عندما انطلقت مفاوضات الناقورة، في 14 تشرين الأول، ساد اقتناع بأنّ الجميع مستعجل: لبنان يريد استثمار الغاز لمواجهة الانهيار، إسرائيل تريد استثمار آبارها البحرية شمالاً وتفعيل خطّ الغاز العابر نحو أوروبا، والأميركيون متحمِّسون لإنجاز سياسي واقتصادي. ولكن، ظهرت ملامح توتُّر على الطاولة. فهل تتعطُّل المفاوضات؟ وإذا حصل ذلك، هل مِن مستفيد؟ وأضاف أنّ مناخ اجتماعَي العمل الأولين لم يكن هادئاً، في الناقورة، قبل أسبوع. فالإسرائيليون جاؤوا للمفاوضة ضمن هامش الـ865 كيلومتراً مربعاً، أي المنطقة التي لطالما أعلن لبنان تمسُّكه بها، والتي عمل عليها المفاوضون الأميركيون على مدى سنوات، وأنجزوا خطّ هوف الذي يقترح تقاسم هذه المنطقة بنسبة 65% للبنان و35% لإسرائيل. لكن الجانب اللبناني حمل معه خريطة أخرى أكثر طموحاً. إذ وسَّع بقعة الحدود التي يطالب بها جنوباً لتصبح مساحتها نحو 2290 كيلومتراً مربعاً. وهذا يعني أنّ بلوكات الغاز الإسرائيلية الموجودة ضمن هذه البقعة، تصبح كلياً أو جزئياً مُلكاً للبنان، وأبرزها حقلا «كاريش» الذي تخسر إسرائيل نصف مساحته، و"تَنين".

اللواء/ لينا الحصري زيلع

تحدّثت عن مسار التأليف وقالت: عشية مرور الأسبوعين على تكليفه تشكيل الحكومة لا يزال الرئيس سعد الحريري يحاول تأليف حكومة مهمة إنقاذية مؤلّفة من اختصاصيين ذات أهداف محدّدة إصلاحية تنشل البلد من مشاكله وتوحي بثقة للداخل والخارج وسط تكتّم شديد من قبله على أجواء مشاوراته لا سيما تلك التي يجريها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي كان آخرها الإثنين الماضي. ولكن المعطيات حتى الآن تشير إلى أنّ اتجاه الرياح تجري بما لا يشتهي الرئيس المكلف، بحيث تبددت الاجواء التفاؤلية - الإيجابية التي كانت سائدة لدى التكليف بولادة طبيعية للحكومة في وقت زمني قياسي مع ظهور أجواء ضبابية بسبب بعض المطالب التعجيزية لنيل المزيد من المكاسب السياسية، في حين يعتبرها البعض بأنّها محاولة لكسب المزيد من الوقت بانتظار وضوح ما ستؤول إليه الانتخابات الأميركية.

الأخبار/ رلى ابراهيم

تحت عنوان عقود ال undp: الحكومة تكسر قرار ديوان المحاسبة كتبت "ابراهيم": بناءً على موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب منذ أسبوع، أحال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار إلى ديوان المحاسبة، 35 مشروع عقد اتفاق استثنائي مع متعاقدي الـ undp، في وزارته لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و954 مليوناً و258 ألفاً و860 ليرة لبنانية. وجاء قرار الديوان بالرفض لمخالفة هذه العقود الأصول والإجراءات القانونية، وقالت إنّ المفارقة اليوم أنّ هذا القرار يُتّخذ لكسر قرار ديوان المحاسبة الذي رفض إجراء هذه العقود أصلاً ومضموناً، وبذريعة الاستثناء المستنبط من اجتهادات الوزراء من دون أيّ مسوّغ قانوني.