روسيا اليوم

قوات كوريا الجنوبية تحتجز رجلا من كوريا الشمالية

أعلن الجيش في كوريا الجنوبية أن قواته احتجزت، رجلا من كوريا الشمالية، في عملية بالقرب مع الحدود بين البلدين. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن القوات شاركت في عملية بالقرب من الحدود شديدة التحصين مع كوريا الشمالية يوم الأربعاء بعد اكتشاف "أفراد مجهولين" هناك. وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة بأن القوات الكورية الجنوبية رصدت شخصاً في الجزء الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة مليئة بالألغام تفصل الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلاً عن مسؤول عسكري لم تحدده، أن عمليات البحث جارية في المنطقة بعد الاعتقاد بأن شخصاً قد تسلق فوق سياج سلكي في المنطقة المعزولة، وأضافت أنه يعتقد أن الشخص حاول الهروب إلى كوريا الجنوبية. ولم يتضح ما إذا كان الشخص جندياً أم مدنياً.

وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية في العقدين الماضيين، معظمهم عبر الصين، لكن القليل من الكوريين الشماليين ما زالوا يفرون أحياناً عبر الحدود البرية منزوعة السلاح. هذا وجاء الاختراق المحتمل للحدود في الوقت الذي أعادت فيه حكومة كوريا الجنوبية فتح الجانب الجنوبي من قرية حدودية بين الكوريتين للزوار المدنيين بعد توقف الجولات لمدة عام بسبب انتشار حمى الخنازير الإفريقية في المنطقة التي أجبرت العمال على إعدام حوالي نصف مليون خنزير، وتقع تلك القرية الحدودية، المسماة بانمونغوم، في الجزء الغربي من الحدود البرية.

the jerusalem post

فيروس كورونا في إسرائيل: 831 حالة إصابة جديدة الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة ، صباح الأربعاء ، تسجيل 831 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في إسرائيل يوم الثلاثاء.

كما أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت 40832 اختبارًا - أظهرت حوالي 2٪ من الاختبارات نتائج إيجابية. حوالي 365 مريضاً في حالة خطيرة ، وعدد القتلى 2592.

ynet

مستشار بمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا يحذر من استقرار معدلات الإيجابية

حذر المدير المؤسس لمعهد كلاليت للأبحاث ، وكبير مستشاري مجلس الوزراء الخاص بفيروس كورونا، البروفيسور ران بالييسر الثلاثاء من أن معدل الإصابة أوقف انخفاضه على مستوى البلاد. وقال إن أحد الأسباب هو الانخفاض العام في عدد الاختبارات التي أجريت. قال باليسر: "لا يمكنك اختبار الناس ضد إرادتهم". "في سلوفاكيا يختبرون البلد بأكمله في غضون أيام قليلة ... من بين مليوني ونصف المليون شخص وجدوا حوالي 25000 حالة جديدة." لا يزال الأستاذ لا يتفق مع النهج السلوفاني "أنت تقوم بالكثير من الأخطاء غير الدقيقة اختبارات على السكان منخفضي الخطورة ". وقال إن البيانات الأخيرة تملي عملية اتخاذ قرارات حاسمة للغاية، خاصة حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد بشكل فعال دون عكس جميع الإنجازات التي تم تحقيقها بعد الإغلاق الأخير الذي دام شهرًا. يقول البروفيسور باليسر: "أعتقد أنه من الضروري فتح شركة صغيرة، وفقًا للإرشادات الصحية بالطبع، والشيء الثاني المهم للغاية هو سياسة تفاضلية في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض". "من المهم بالطبع الاستمرار في اتباع القواعد في جميع الأوقات، وهذا يشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وحظر الأحداث المزدحمة." وقال: "يجب على الحكومة أن تتبع الخروج التدريجي من قيود الإغلاق التي تم تحديدها.