الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي: نسهل التشكيل ولا نتنازل عن حقنا الدستوري

عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش في خلاله التطورات، وأصدر بياناً جدد فيه الدعوة إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحدة لتسهيل عملية التأليف"، مؤكداً أن "لا الكيل بمكيالين ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخمة والمتناقضة ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة، من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين بها"، معتبراً أن "هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من إبداء رأيه أو تحديد موقفه أو ممارسة حقه في كل ما يتصل بموضوع تأليف الحكومة". وأوضح أن "رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور إطلاقاً حتى الآن رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير وتضم وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الإصلاحية".

وكالة الأناضول

لافروف: سنواصل العمل مع أنقرة لحل قضية "قره باغ"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا من أجل حل قضية إقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل. جاء ذلك في مقابلة أجراها لافروف، مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، قيّم فيها الوضع في الإقليم والعلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، كما تطرق للملف السوري والليبي. وقال الوزير الروسي، "موسكو وأنقرة، شريكتان وثيقتان في رؤية استراتيجية قابلة للتفاعل في ما بينها، وتظهران نهجا مرنًا وعمليًا". وأضاف أن تركيا وروسيا تعملان على حل الأزمات في مناطق مختلفة. وأكد لافروف أن قضية "قره باغ" تختلف عن القضايا الأخرى، مؤكداً أنهم لا يدعمون حل الأزمة في هذه المنطقة بالقوة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تستكمل مصر والسودان وإثيوبيا المفاوضات المتعلقة بأزمة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: "اتفقت الدول الثلاث على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع السادة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020". وأضاف المتحدث في بيان على أن لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث انهت اليوم اجتماعاتها، والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.