كلفة التهميش المناطقي: التفاوتات المناطقية تبرز هشاشة لبنان - كوثر دارة – 2 /11 /2020

التفاوتات المناطقية في لبنان تزداد سوءاً على ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تعصف بالبلاد. وينبغي على الحكومة اللجوء إلى عدد من آليات إعادة التوزيع لتقليص هذه التفاوتات المناطقية. لطالما كانت التفاوتات المناطقية مشكلة أساسية في لبنان، حتى خلال أيام الانتعاش الاقتصادي و"البحبوحة". فالحكومات المتعاقبة، منذ اتفاق الطائف عام 1989، فشلت في ردم الفجوات التنموية بين المناطق، فبقيت النواحي الطرْفية مهمّشة ومُتأخرة، فيما تركّزت جهود التنمية على بيروت وضواحيها. وفي حال لم تعالَج هذه التفاوتات، فستؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، ما سيُفاقم الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال متواصلة حتى اليوم. في موازاة ذلك، تم التعامل مع وباء كورونا المستجد في بداية انتشاره على أنه الوباء "الظالم العادل"، أي البلاء الذي يصيب الجميع ولكن بشكل متساوٍ. فقد كان يُفترض، نظرياً، أن تضرب الجائحة كل فئات السكان بشكل عادل، من دون تمييز. غير أن ما جرى أتى مخالفاً لهذه النظرية، حيث أدت تأثيرات الوباء إلى مضاعفة التفاوتات القائمة، لا بل أفرزت أيضاً فروقات جديدة.

إسرائيل توسع وحدات المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تلتقي الديموغرافيا بالجغرافيا -ديفيد ماكوفسكي- باسيا روزنباوم- ديفيد باتلكين – 30 /10/ 2020

في السنوات الأخيرة، سعت إسرائيل إلى تبسيط عملية الموافقة من خلال عقد اجتماعات بصورة أقل انتظاماً. وتقلل هذه الطريقة أيضاً من احتمالات حدوث لحظات محرجة دبلوماسياً، كما حدث عند الإعلان عن وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية في الوقت المقرر لذلك الإعلان، الذي صادف خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي بايدن لإسرائيل عام 2010. وتتم الموافقة على إنشاء وحدات جديدة في ست مراحل. ففي المراحل المتقدمة، تجري مناقشات بين الوكالات للموافقة على ما يُعرف بـ"الوحدات المزمع إضافتها"، تليها فترة 60 يوماً للطعون القانونية ومن ثم الموافقة النهائية. ويُعتبر التركيز على أرقام الوحدات المزمع إضافتها وسيلة فعالة لتحليل اتجاهات الاستيطان وأولويات الحكومة الإسرائيلية، بما أن الغالبية العظمى من الوحدات التي تمّت الموافقة على إدراجها في قائمة الوحدات المزمع إضافتها تصل إلى مرحلة البناء. في حالة فوز ترامب، لا بد أن يزداد النمط القائم في الآونة الأخيرة والمتمثل في زيادة الموافقات لإضافة وحدات خارج الحاجز الأمني. ويصرّ المسؤولون الأميركيون على أن خطتهم كانت مجرد عرض مفتوح وأنهم بانتظار عرض فلسطيني مقابل. لكن يبدو أن نتنياهو يعتبر الخطة سقفاً للمطالب الفلسطينية وليست أرضية لها، ومن المفترض أن يواصل زيادة النشاط الاستيطاني إلى أجل غير مسمّى إذا أعيد انتخاب ترامب. وبهذا المعنى، من المرجح أن تحدد نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة ما إذا كان النطاق الجغرافي لتوسع المستوطنات مستمراً كما حدث خلال عام 2020.