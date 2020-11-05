الديار/علي الضاحي

نقل عن أوساط مطلعة على تشكيل الحكومة أن التوجه هو أولا لحسم العدد، فإذا تم السير بحكومة الـ18 وزيراً تكر سبحة الأمور ويتم الدخول في حلحلة العقد الأخرى من وزارة الطاقة إلى الاتصالات والصحة والأشغال، وأضافت هذه المصادر أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، وربما تكون الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في هذا الإطار.

الديار/ هيام عيد

نقل عن معلومات متداولة في الدوائر الضيقة داخل طائفة الموحدين الدروز قولها بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصامت في هذه المرحلة، لا يريد إقحام الطائفة الدرزية في خلافات حول مقعد درزي، ولكنه في المقابل، وُعد من الرئيس سعد الحريري بحقيبتين، وإذا اقتضى الأمر فقد يُسمي إرسلان وزيراً لا يغضب جنبلاط.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن الأجواء الإيجابية المزعومة لا تبدو مطمئنة في ظل استمرار عوامل التعقيد المتعددة بفِعل الشروط والشروط المضادة، وإن كانت اللعبة باتت حالياً على المكشوف، لا سيما بعدما أكدت رئاسة الجمهورية أنّ التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتمّ حصراً ووفقاً للدستور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، في ما يَتماهى مع نَفي مكتب جبران باسيل تَدخّله في عملية التشكيل.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت أن على عكس الأجواء الإيجابية التي تقصّد البعض بثّها خلال الساعات الماضية إزاء التأليف، والتي تقلل من أهمية التعقيدات التي لا تزال تعتري ولادة حكومة سعد الحريري الثالثة في عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكدة أنّها باتت في طريقها إلى المعالجة، تمهيداً لتلاوة مراسيم التأليف... يبدو أنّ عجلة المشاورات الرسمية وغير الرسمية تدور مكانها.

نداء الوطن/ غادة حلاوة

نقلت عن معنيين قولهم أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة ولو بزخم أقل، وان فرنسا وان كانت لا تتدخل في تشكيل الحكومة بشكل مباشر، لكنها تربط تفعيل مبادرتها بتشكيل هذه الحكومة وقيامها بالإصلاحات اللازمة والتي سبق ونصت عليها الورقة الفرنسية. لكن فرنسا وبخلاف الانطباع الذي تحدث عنه البعض لم تنقل تعهداً فرنسياً للرئيس المكلف تجاه تسوية العلاقة مع دول الخليج. كل ما في الأمر أن المملكة لم تتدخل والتزمت الصمت إزاء مشاورات التكليف وكان لافتاً أن سفيرها في لبنان وليد البخاري لم يزر الرئيس المكلف وهو غادر لبنان في إجازة.