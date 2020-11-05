الوكالة الوطنية للإعلام

مصرف لبنان : سلمنا وفقاً للقانون كامل المستندات المطلوبة من شركتي التدقيق

بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفيا أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير الى انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقا للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية. ومن المؤسف أن تنشر الصحف مؤخرا (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة.

كما يؤكد المصرف انه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994". وشدد على ان "التكتل ومن موقعه الدستوري والتمثيلي مصمم على مواصلة التعاطي بايجابية، الا ان ذلك لا يفقده حقه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الذي يراه هو مناسبا في موضوع تشكيل الحكومة او المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقية التي لا تتناقض اطلاقا مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ألمانيا وروسيا تناقشان تعزيز التعاون في مكافحة التطرف

ناقش نواب من ألمانيا وروسيا عقب لقاء في موسكو سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة التطرف. وقال عضو اللجنة الدولية في البوندستاغ الألماني، النائب فالديمار غيردت لوكالة "سبوتنيك"، عقب اللقاء في موسكو: نحن بحاجة إلى التعاون بشكل أوثق، لأن تجربة الأمن الروسي في منع الهجمات الإرهابية تصل فعاليتها إلى 70 بالمئة ونحتاج لها في أوروبا. نحن لم نتحدث عن حالات معينة، على سبيل المثال، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين في فيينا. لقد ناقشنا المشاكل العامة وطرق مواجهة هذه الظاهرة . في بداية الأسبوع الجاري، ناقش نواب الدوما (النواب) الروسي والبوندستاغ الألماني في موسكو آفاق العلاقات بين البلدين عقب الحادث الذي وقع مع زعيم المعارضة أليكسي نافالني. في أوائل تشرين الأول ، ناقش البرلمانيون بالفعل هذه القضية عبر الفيديو. حينها قام رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي الخاصة بالتحقيق في التدخل الخارجي في الشؤون الروسية، فاسيلي بيسكاريف، بدعوة الزملاء الألمان لزيارة موسكو ومواصلة عملهم المشترك. بالإضافة إلى ذلك، في أيلول، أعدت لجنة مجلس الدوما خطابا وأرسلته إلى الزملاء في البوندستاغ يتضمن اقتراح لإنشاء مجموعة عمل معنية بالحادثة. وكانت ألمانيا زعمت أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريته" في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية. ولم تسند برلين في هذا الادعاء لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.