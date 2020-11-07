روسيا اليوم

الليرة تطيح بمحافظ البنك المركزي التركي

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له. وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال. كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية. وهوى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى عرفته العملة، منذ إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، ليسجل الدولار حوالي 8.50 ليرات للدولار الواحد، وهو ما رآه مراقبون "كارثة"، كما استدعى استنفارا حكوميا في تركيا. لكن تدخل الدولة لم يوقف انخفاض سعر الصرف، الذي يرجعه متخصصون إلى أسباب معظمها سياسية وخارجية.

China Daily

بايدن يخطو خطوة كبيرة في الانتخابات الأمريكية. ترامب يدعي الاحتيال

اتخذ الديموقراطي جو بايدن خطوة كبيرة نحو الاستيلاء على البيت الأبيض ، مع فوزه في ميشيغان وويسكونسن بتقريبه من الأغلبية حيث ردت حملة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية لتعليق فرز الأصوات. قال بايدن في خطاب إنه لم يعلن النصر بعد ، لكن "عندما ينتهي العد ، نعتقد أننا سنكون الفائزين". لا يتم تحديد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن طريق التصويت الشعبي ولكن من خلال تأمين الأغلبية في الهيئة الانتخابية لكل ولاية على حدة، والتي تضم 538 عضوًا. دعت المنظمات الإعلامية الأمريكية ميشيغان لبايدن، 77 عامًا، حيث كان يتقدم بما يقرب من 120 ألف صوت. في وقت سابق ، ادعى بايدن ولاية ويسكونسن ، مع تقدم أضيق ولكن لا يمكن التغلب عليه. وضعت الدولتان الديموقراطي في نطاق مذهل جعل ترامب أول رئيس لفترة ولاية واحدة منذ 28 عامًا. ومع ذلك، أعلن ترامب (74 عامًا) النصر من جانب واحد وأوضح أنه لن يقبل النتائج المبلغ عنها، وأصدر شكاوى غير مسبوقة - غير مدعومة بأدلة - من الاحتيال. أعلنت حملة ترامب عن دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن. من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ يوم الخميس إن الصين تتوقع أن تجتمع الإدارة الأمريكية القادمة مع الصين في منتصف الطريق، وتدير الخلافات، وتدفع من أجل تقدم العلاقات الصينية الأمريكية على المسار الصحيح. وقال لو إنه في الوقت الحالي، حيث لا يزال فرز الأصوات جاريًا ولم يتم الانتهاء من النتيجة بعد، تأمل بكين أن تمضي الانتخابات بسلاسة ونجاح.

Israel News

بايدن يستعد للبيت الأبيض

قال الديموقراطي جو بايدن يوم الجمعة إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تصاعد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتصارعة، على الرغم من امتناع شبكات التلفزيون عن إعلانه المنتصر مع استمرار المسؤولين في فرز الأصوات. وقال بايدن "الأرقام تخبرنا ... إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق"، مضيفا أنه هو وزميلته في الترشح كامالا هاريس كانا يلتقيان بالفعل مع خبراء أثناء التحضير للبيت الأبيض. وقال بايدن للصحفيين والمساعدين "صوتك سيحسب. لا يهمني مدى صعوبة محاولة الناس إيقافه. لن أدع ذلك يحدث." وأضاف أنه سيحاول جسر الانقسام الحزبي في البلاد ومهاجمة القضايا الرئيسية مثل جائحة فيروس كورونا. كان خطابه بمثابة تحدٍ صارخ لترامب ، الذي ظل بعيدًا عن الأنظار في البيت الأبيض يوم الجمعة مع نمو تقدم بايدن في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة: بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا. ظل ترامب متحديًا ، وتعهد بالضغط على مزاعم لا أساس لها من الاحتيال حيث سعى الجمهوريون لجمع 60 مليون دولار لتمويل الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج. لكن البعض في معسكره وصف الجهد القانوني بأنه غير منظم ، وحتى الآن لم ينجح في المحاكم.