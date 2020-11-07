لبنان الحر

صدر عن الأمين العام لحزب القوات اللبنانيّة غسان يارد قرارٌ قضى "بالإيعاز إلى كل القطاعات الحزبية عدم التعليق أو التهليل لخبر فرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل والتعامل معه على كونه خبر سياسي".

صوت لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المكلّف سعد الحريري واستكمل معه درس تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابيّة.

radio orient

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راوول نعمة عن قرار بهدم صوامع القمح "المتصدعة" في مرفأ بيروت، وذلك بعد الحصول على إذن من الجيش.

اذاعة النور

دان "​حزب الله​" في بيان القرار الذي اتخذته ​وزارة الخزانة الأميركية​ بحق رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل، معتبراً أنه "قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان​".

صوت المدى

علق عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ماريو عون​ على قرار ​وزارة الخزانة الأميركية​ بالعقوبات​ على رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، معتبرا أن "التيار كان ينتظر هذا القرار من ​الإدارة الأميركية​.