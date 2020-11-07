تواجه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول المياه الاقتصادية مصاعب، بحيث يحاول الجانب الإسرائيلي السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من منطقة المياه الاقتصادية والاستيلاء على موارد طبيعية، والاستعداد لطرح مقترحات "استفزازية" بالنسبة للجانب اللبناني، بادعاء أن الأخير يطرح مطالب "استفزازية",و أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، في العام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه والاقتراب من حقلي الغاز اللذين استولت عليهما إسرائيل وتطلق عليهما تسمية "كَريش" و"لِفياتان". ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه "استفزازي,ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطلع على التفاصيل، زعمه أنه "بالإمكان إيجاد مبررات لائقة لخط 310 (أي "الخط الأحمر")، لكن وزير الطاقة أوعز للوفد باستعراض الخط الأكثر اعتدالا".واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه "فقط في حال تبنى الجانبان توجها براغماتيا، سيكون بالإمكان التقدم نحو حل الخلاف"، مضيفا أن "إسرائيل لن تناقش أي حدود تقع جنوبي الخط الأخضر الذي استعرضه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010".

أشار محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، إلى أداء مطابق مارسه نتنياهو في انتخابات الكنيست العام الماضي، عندما "قاد حملة التزويرات في صناديق الاقتراع في البلدات العربية. واتهم هو وابنه لجنة الانتخابات التي يرأسها قاضي محكمة عليا بـ"سرقة الانتخابات". ولم يزود أبدا أي دليل لاتهاماته المثيرة للغضب. ولم يعتذر أو يتراجع أبدا. إنهما توأمان".وأضاف فيرتر أن "نتنياهو سيضطر إلى قضاء فترة تأقلم غير سهلة. بسبب عارض بوست (ما بعد) دونالد. ولا يتوقع صداما مباشرا بينهما. فهو وبايدن يعتبران أصدقاء جيدون. ولا يوجد أي عداء كالذي ساد بين نتنياهو وأوباما، أو تجاه الزوجين كلينتون. لكن بايدن والحزب الديمقراطي لا ينسون طبعا تسلل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الكونغرس، من وراء ظهر الرئيس (أوباما)، عشية انتخابات العام 2015. وسيذكرونه بما كان يرغب بنسيانه".

توقع رئيس الدائرة الأمنية – السياسية في وزارة الأمن الإسرائيلية، زوهار بالتي، في مقابلة أجراها معه المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن "أي إدارة تريد أن تعلن عن خطة خاصة بها. لكن مقابل مجمل الاعتبارات داخل الولايات المتحدة، لا شك لدي في أن الرئيس سيلقي بعدة قضايا جانبا، من أجل العناية بها في وقت لاحق. والأزمة مع الفلسطينيين هي إحدى هذه القضايا". وقال بالتي، المسؤول عن الحوار الإستراتيجي الدائم بين جهازي الأمن الإسرائيلي والأميركي، إن الأميركيين "يسموننا حلفاء من دون أن يكون بيننا حلفا إستراتيجيا. والعلاقات بيننا أهم من أي حلف موقع. وهذا ليس متعلقا بإدارة كهذه أو تلك".

أعلن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 الجاري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج في المستشفى.