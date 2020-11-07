قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي تعليقا على احتمال توتر العلاقات مع واشنطن في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن أنقرة "لا تخشى العقوبات وزراى انه "لا توجد دولة، بما فيها الولايات المتحدة، يمكنها تطبيق سياسة خارجية أو برنامج أو سياسة في المنطقة رغما عن تركيا أو بإقصاء تركيا".

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن المخابرات الشريكة في الشرق الأوسط ساعدت موسكو في الحصول على معلومات دقيقة حول مشاركة ووجود إرهابيين في منطقة القتال (بإقليم قره باغ)، بما في ذلك من الشرق الأوسط، ومن سوريا في المقام الأول"وأكد ناريشكين مشاركة الاستخبارات التركية في أحداث قره باغ وقال: "نشعر بعمل الاستخبارات التركية ونرى عناصر معينة من هذا العمل".

أصدرت لجنة التحقيق في أرمينيا بطاقات بحث عن ثلاثة سوريين مرتزقة، يخوضون القتال في إقليم قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.وقالت: "المتهمون هم أبو سطيف الهنداوي، وأحمد الطيبي، وأبو ذياب الحلبي، وقد وجهت إليهم تهم الإرهاب الدولي وانتهاك القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة".

أعرب ألين سيمونيان نائب رئيس برلمان أرمينيا، عن استعداد بلاده لعرض المسلحين الأجانب المأسورين في إقليم قره باغ على سفراء الدول، مؤكدا أن وجود الإرهابيين بالإقليم أصبح أمرا واقعا.

أعلنت أذربيجان أن قواتها سيطرت على أكثر من 200 بلدة في إقليم قره باغ منذ بداية القتال في سبتمبر، فيما اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.

تشي آخر تطورات فرز الأصوات غي الانتخابات الاميركية بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب جو بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو "الرئيس المنتخب".وأضافت أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون "الرئيس الموحِد لجميع الأمريكيين".

نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مساعدين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم، إنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وقوعها.وأوضح مقربون من ترامب أنه لم يقم بإعداد "خطاب التنازل" الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية.وتساءل ترامب في تغريدة عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.

رجح سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر إعادة فرز الأصوات في الولاية، على خلفية الهامش الضئيل في فارق الأصوات بين المرشحين الدميقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب. فيما أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 1579 صوتا في الولاية.

أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن يتجه للفوز في ولاية ويسكونسن الحاسمة على الرغم من احتمال إعادة فرز الأصوات فيها.

أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجهود القانونية لحملة ترامب لتحدي الإجراءات الانتخابية في عدة ولايات.

سيحصل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على حماية إضافية من عملاء جهاز الخدمة السرية، في الوقت الذي يعتزم فيه البقاء في ويلمينغتون بولاية ديلاوير يوما آخر لإلقاء كلمة.

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن قناعته بأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مهما كانت، لن تؤثر على العلاقات بين الدولتين.

أكدت الخارجية الروسية، أن خطوات روسيا في الفضاء لا تحمل أي طابع تصعيدي ولا ترمي إلى التشويش على أجهزة الدول الأخرى وأقمارها هناك.وأضافت الوزارة، أن الجانب الأمريكي يحاول مرة أخرى عرض الموقف بشكل مشوه من أجل صرف أنظار المجتمع الدولي عن التهديدات الحقيقية في الفضاء، وتبرير خطواته لعسكرة الفضاء والحصول على تمويل إضافي لهذه الأغراض.

قال مسؤولون ألمان إن الشرطة فتشت منازل ومتاجر في ألمانيا تخص أربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن سقوط 4 قتلى, وقال مكتب الشرطة الجنائية في ألمانيا "لا يوجد اشتباه مبدئي في أن الأربعة المعنيين بإجراءات اليوم شاركوا في الهجوم، لكن يُعتقد أنهم كانوا على صلة بالمهاجم المشتبه به".

شددت شرطة فرنسا مراقبتها الفضاء العام على خلفية التوترات السائدة في البلاد بعد تصريحات الرئيس ماكرون عن الإسلام والمسلمين، حيث سجلت عدة اعتقالات مؤخرا بشبهة تشكيل خطر على الأمن.