أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا وملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف. ولفت الجعفري إلى أنه "رغم هذه التأكيدات ورغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول الأعضاء بمواقفها العدائية تجاه سوريا وسعت لزيادة التصعيد والضغط السياسي". وشدد الجعفري على "مطالبة سوريا الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برفض تسييس الطابع الفني للمنظمة ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة"، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة التي تدّعي الحرص على الحد من التسلح ومنع الانتشار لا تزال تمتلك مخزونات هائلة من الأسلحة الكيميائية".

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء على خلفية التعيينات الوزارية الأخيرة".وحمل الاتحاد الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من ايار إلى أب العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية البريطانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، قانون الانتخابات الجديد تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل. وقال: "نحن أمام مرحلة حساسة من تاريخ العراق الحديث، وعلينا تحمل المسؤولية الوطنية في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود".

أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجن شخصين أحدهما صحفي لمدة عامين، على خلفية تقرير مفبرك عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد.