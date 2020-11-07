الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن ديبلوماسي مخضرم انّ الغاية من فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد تكون تحييد باسيل من الحياة السياسية وتعطيل مستقبله السياسي، وهو الطامح للوصول الى رئاسة الجمهورية، بحيث يبقى على هذه الحال الى ان تأتي ادارة اميركية جديدة، يمكنها ان ترفع هذه العقوبات عنه، خصوصاً اذا استأنف ضدها، وله الحق في ذلك، وقُبِلَ هذا الإستئناف بردّ التهم المنسوبة اليه.

الجمهورية/ راكيل عتيق

قالت أن كثيرون يربطون التأخير في تأليف الحكومة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، انطلاقاً من أنّ الرئيس دونالد ترامب فسخ الاتفاق النووي مع إيران، الذي سبق أن أجراه الديموقراطيون ومنهم غريمه جو بايدن. إلّا أنّ الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، يريد تأليف الحكومة الآن وليس غداً، مؤكّداً أنّها غير مرتبطة بهوية الرئيس الأميركي، الذي أياً يكن، هو الى جانب اسرائيل، خصوصاً أنّ العقوبات على الحزب بدأت مع باراك اوباما الرئيس الديموقراطي والأكثر اعتدالاً.

الشرق/ يحي جابر

بعد إفصاح فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري عن دعوتهما الى اعلان لبنان "دولة مدنية"، نقل عن علماء و اصحاب اختصاص قولهم، ان من اهم مبادئ الدولة المدنية، انها تقوم على السلام والتسامح وقبول الاخر، والمساواة في الحقوق والواجبات… كما وعلى مبدأ المواطنة الذي يعني ان الفردلا يعرف بدينه وطائفته ومذهبه ولونه وعشيرته وعائلته او ماله وسلطته، فالجميع متساوون، في الحقوق والواجبات… وقد خلص هؤلاء الى القول ان لبنان، بنظامه وتركيبته السياسية، وغير السياسية، لم يعد يملك فائضا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والامني… وقد استغل ذلك للدعوات الى التقسيم المقنع بما يسمى اللا مركزية الموسعة… او الفيدرالية".

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت أن ولادة الحكومة لا تزال مجمّدة، وورقة التكليف، كما توقّع البعض، في جيب الرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي تؤكّد مصادره أنّه لن يفشل في مهمّة التأليف، ولن يعتذر. ولكن الجمود والإنتظار لا يزالان سيّدي الموقف منذ بدء الإنتخابات الرئاسية الأميركية التي ستظهر نتائجها بين ساعة وأخرى. ونقلت عن مصادرها انه من مصلحة الحريري وعون وباسيــل وجمــيع الأفرقاء السياسيين التوافق على تشكــيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حتى وإن جرى انتظار نتائج الإنتخابات الأميركية، بهدف تسيير شؤون البلاد، سيما أن حكومة تصريف الأعمال قد استقالت من مهامها منذ أشهر، باستثناء بعض الوزراء الذين لا يزالون يتحمّلون مسؤولياتهم مثل وزير الصحّة العامة.