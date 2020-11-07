الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الصحة لارتفاع اعداد كورونا

حسن: هناك فرصة للهيئات والمجتمعات قبل الاقفال العام

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وعرض معه آخر تطورات الوضع الصحي في ضوء ارتفاع اعداد الإصابات بوباء "كورونا"، والتهديد الذي يمثله على المجتمع اللبناني وكيفية التعاطي معه ومحاولة الحد من انتشاره وخطورته على المواطن.

حسن اثر اللقاء، قال الوزير حسن: "تشرفت بزيارة فخامة الرئيس الذي يواكب ويتابع معطيات وباء كورونا، ونحن على تنسيق دائم مع فخامته. وخلال الزيارة، اطلعت فخامته على وضع المستشفيات الحكومية والخطة المركزية واللامركزية لتطوير القطاع الصحي العام وجهوزية المستشفيات الحكومية، والتعاطي مع حاكمية مصرف لبنان لاحتمال دعم المستشفيات الخاصة للمواكبة والتي عممنا عليها ضرورة رفع جهوزيتها ودعم المستشفيات الحكومية لمكافحة الوباء، وهذا يتطلب التعاطي الجدي والبناء من حاكمية مصرف لبنان.

وكالة الأناضول

أذربيجان تعلن تدمير مواقع لإطلاق قذائف الهاون للجيش الأرميني

بحسب بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تدمير قواتها مواقع لقذائف الهاون تابعة للجيش الأرميني. وذكرت الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن قواتها دمرت مواقع إطلاق الجيش الأرميني قذائف الهاون المتمركزة في قرية "غويارك" المحتلة والتابعة لمحافظة "ترتر" الأذربيجانية. ونشرت الوزارة مشاهد لتدمير مواقع إطلاق قذائف الهاون أيضاً. ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل. ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

أعلنت وزارة خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الصغير بين المرشحين. وأكد وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية لم تتضح بعد، مما يستدعي إعادة فرز الأصوات. وقال رافينسبيرغر: "في الوقت الحالي في جورجيا [المرشحان] يقتربان... لقد فرزنا نحو 5 ملايين بطاقة اقتراع. هناك فجوة تصل إلى عدة آلاف". وأضاف: "سيكون هناك إعادة فرز مع مثل هذه الفجوة الصغيرة". كما أكد مسؤول في المركز الانتخابي في ولاية جورجيا أن عدد الأصوات الباقية التي لم يتم فرزها تبلغ 4169 صوتا فقط.