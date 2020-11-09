الأخبار/ ليا القزي

قالت: بعد تأخير امتد لأشهر، أنهت شركات التدقيق وضع تقاريرها لسنة 2019 المالية، وفيها توثيق للسنة التي بدأ فيها القطاع المصرفي جَنْي سياسات خاطئة وُضعت أُسسها قبل سنوات. كلّ المصارف التجارية، ومن دون أي استثناء، لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها. واعتبرت المُشكلة الرئيسية في نسبة المؤونات المُحتسبة، والتي لا تتوافق مع واقع السوق.

اللواء/ غاصب المختار

قال أن هذا الاسبوع يشهد استحقاقات صعبة على عدة صعد: تشكيل الحكومة بعد العرض الجديد الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون. ومواجهة انعكاسات فرض العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتأثيراتها على الوضع الداخلي. ومواجهة الإنتشار المخيف لفيروس كورونا المقرر ان تُدرس إجراءاتها في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع غدا

الثلاثاء في القصر الجمهوري. والمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية المقررة بعد غدٍ الاربعاء، بعد ان حدّد لبنان بالخرائط مطالبه من الكيان الاسرائيلي.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تطرّق إلى موضوع الحكومة وقال أنه تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء ووسط كتمان شديد بغية تشكيل الحكومة الأمر الذي بدا أنه يحتاج إلى شبه معجزة في ظل التعقيدات والعراقيل التي تحصل على غير خط وصعيد، سيما من خلال التسابق على الحصص إضافة إلى الشروط والشروط المضادة مما يعيق الولادة الحكومية أمام هذه الأجواء الضبابية والتي ارتفع منسوبها في الأيام الماضية على خلفيات داخلية واقليمية ودولية.