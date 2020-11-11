الوكالة الوطنية للإعلام

المجلس الشرعي استغرب بشدة استمرار تعطيل جهود الحريري لتأليف حكومة انقاذ

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتدارس الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات اللبنانية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية هذا نصه: توقف المجلس باستغراب واستنكار شديدين أمام استمرار تعطيل وعرقلة جهود الرئيس سعد الدين رفيق الحريري المكلف تأليف حكومة جديدة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته الخانقة وإخراجه من دوامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى. إن لبنان أحوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها، وتتمتع بثقة الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. ورأى المجلس ان تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية أو فئوية لا تمت الى المصلحة الوطنية. ومن المحزن والمخزي معا أن يجري ذلك في وقت يتواصل فيه تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مع ازدياد نسبة المهاجرين من أصحاب الكفايات ومن الشباب.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: سنواصل المباحثات حول متابعة اتفاق "قره باغ"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنهم سيواصلون المباحثات حول كيفية مراقبة ومتابعة الاتفاق المتعلق بـ"قره باغ" بين أذربيجان وأرمينيا. وأفاد تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف، الثلاثاء، أنهم سيقفون إلى جانب أذربيجان دائما. وذكر تشاووش أوغلو أن ثلاث محاولات لوقف إطلاق النار قد جرت من قبل، مشيرا إلى أن أذربيجان أبدت في كل مرة تأييدها للحل السياسي بعد وقف إطلاق النار، ولكن أرمينيا كانت تخرق الاتفاق كل مرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القوات التركية تستعد لإخلاء نقاط مراقبة في ريف حلب

أفادت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" بأن القوات التركية بدأت التجهيز الفعلي للانسحاب من عدة نقاط مراقبة تابعة لها، يحاصرها الجيش السوري، في ريفي حلب الشمالي والغربي. وأشارت المصادر إلى أن آليات وشاحنات دخلت صباح اليوم الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، إلى نقطة المراقبة التركية الثالثة الواقعة بين بلدتي الشيخ عقيل وقبتان الجبل إلى الجهة الغربية من ريف حلب الشمالي، والتي تعرف باسم نقطة "الشيخ عقيل".

ووفق ما أوضحته المصادر لـ "سبوتنيك" فإن الشاحنات دخلت إلى النقطة لنقل التجهيزات والمعدات الموجودة داخل النقطة، تمهيداً لإخلائها بشكل كامل، مشددة على أن الوضع الحالي هو تمهيد للانسحاب ولا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن بدء الانسحاب بشكل فعلي. وكان الجيش السوري قد تمكن خلال عملياته العسكرية التي نفذها في ريفي حلب الغربي والشمالي، تمكن من إيقاع عدة نقاط مراقبة تركية رئيسية ضمن حصار قواته، أبرزها نقاط "الشيخ عقيل"، "جبل عندان"، "الهضبة الخضراء" في بلدة "العيس" و"الراشدين" غرب مدينة حلب.