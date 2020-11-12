الأخبار/ أمين صالح

تناول موضوع التدقيق الجنائي وقال في 31 آب 2020، جرى توقيع اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، وشركة "الفاريز أند مارسال" تلتزم بموجبه الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة التي تطلبها وزارة المالية، وتلتزم كذلك بتقديم تقرير عن نتائج التدقيق الجنائي لأنشطة مصرف لبنان وحساباته. وفي هذا السياق، رفض مصرف لبنان التعاون مع الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي متذرّعاً بالسرية المصرفية. لذلك فإن السؤال الذي يفترض على المسؤولين الإجابة عنه عن إدارة وحفظ المال العام هو: هل كان من الضروري إجراء التدقيق الجنائي بقرار واتفاق مع جهة خاصة، أي بقرار من مجلس الوزراء وبعقد بين الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، وشركة التدقيق الخاصة الفاريز؟ فالجواب قطعاً بالنفي، ذلك أن إجراء التدقيق الجنائي متاح بموجب القوانين اللبنانية السارية المفعول ومن قبل أجهزة الدولة الرسمية. وذلك لأنّ قانون المحاسبة العمومية حدّد أصول إدارة الأموال العمومية، والأموال المودعة في الخزينة وعرّف الأموال العمومية بأنها هي أموال الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، وأموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. وقد أناط القانون بوزارة المالية إدارة الأموال العمومية وحفظها وتولي شؤون الموازنة والخزينة والنقد وكل ما تنيطه بها القوانين والأنظمة.

الشرق/ يحيى جابر

تحدّث عن وصول موفد الرئيس الفرنسي المستشار باتريك دوريل إلى لبنان بهدف إحياء "المبادرة الفرنسية" والتي ستستمر ليومين، حيث سيلتقي مسؤولين وقيادات سياسية وحزبية. وقال إنّ من أبرز عناوين هذه الزيارة تشكيل حكومة تلتزم "البرنامج الإصلاحي" الذي تضمنته المبادرة الفرنسية، في لقاء قصر الصنوبر، في الأول من أيلول الماضي، كأولوية الأولويات. وأضاف أنّه من السابق لأوانه البت بما ستؤول إليه الأوضاع والتطورات، المتداخلة خارجياً وداخلياً، وإن كان بعض "أولياء الأمور"، يرى أنّ الأشهر المقبلة ستكون كافية لاكتمال الصورة، الأمر الذي يستدعي من القوى السياسية كافةً، "الكف عن المحسوبيات والشروط والشروط المضادة ورفع الحواجز من أمام ولادة الحكومة الجديدة، لأنّ تأخير الحلول والإصلاحات الضرورية والمطلوبة بإلحاح، هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، الذين يدفعون ثمن ما آلت إليه الأوضاع، السياسية والاقتصادية والمالية والصحية والمعيشية، بل والأمنية".

الديار/غنوة عطيّة

قالت إنّه وفي مقابلة مع نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أكّد الأخير للدّيار، أنّ المطاعم ستلتزم بقرار الإقفال مهما كان، حتّى ولو كان سيمنع خدمات التوصيل أو ما يُسمى بخدمة "الدليفري"، كما ذكّر بأنّ القطاع كان دائماً حريصاً على روّاده، موّظفيه وسمعته، بما أنّه أقفل أبوابه شهر آذار قبل إصدار القرار الرسمي بالتعبئة العامة. وتابع الرامي: "من المؤكد أنّ الإقفال اليوم، خلال شهر تشرين الثاني، أفضل من الإقفال خلال شهر كانون الأوّل كونه شهر الأعياد". وشدّد على أنّ القطاع ملتزم بتطبيق معايير الإجراءات الوقائية. كما أشار الرامي إلى أنّ قطاع المطاعم خسر كل مقوماته؛ أوّلاً خسر السيولة، بما أنّ أموال الناس محجوزة في المصارف. ثانياً، خسر القدرة الشرائيّة لدى زبائنه التّي انخفضت مع غلاء المعيشة، لتصبح المطاعم جزءاً من "الكماليات". ثالثاً خسر العامل النفسي بما أنّ مهما كان المستوى المعيشي للمواطن، لن يرغب كما في السابق، بالخروج إلى المطاعم. وخسر هذا القطاع بسبب تفشي وباء كورونا الذّي ضر بقطاع السياحة برّمته في العالم وخصوصاً قطاع المطاعم. وختم مشيراً إلى أنّ هذا "القطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة خصوصاً بعد الضربة القاضية بانفجار مرفأ بيروت التّي دمّرت 2039 مطعماً. ومع ابتداء فصل الشتاء، والتزام المطاعم بالإجراءات الوقائيّة، سينخفض عدد الزبائن تلقائياً بسبب الاعتماد فقط على المساحة الداخلية".

نداء الوطن/ ألان سركيس

تحت عنوان: "أصعب 70 يوماً... لبنان ينتظر "جهنماً" أميركياً؟" كتب سركيس إنّ مخاوف قوى "8 آذار" وحلفاء "حزب الله" ترتفع مما ستحمله تصرفات الرئيس ترامب الجديدة قبل رحيله نهائياً، إذ إنّ البعض يؤكّد أنّ السبعين يوماً المتبقية من عمر ولايته ستكون من الأقسى على حلفاء "الحزب" وربما تشمل العقوبات من هم في محور غير مناصر لـ"الحزب" لكن إدارة ترامب تعتبرهم منغمسين في الفساد ولم يستطيعوا مواجهة نفوذ "حزب الله" وتمدّده في لبنان والمنطقة. وقال أمام الحذر من تصرفات ترامب المرتقبة، فإنّ البعض يفهم لماذا لم يخرج "حزب الله" بموقف علني مهلل لسقوط ترامب، إذ إنّ سياسة الحزب الذكية لا تريد استفزازه قبل رحيله، كما أنّ "حزب الله" يريد أن يتأكّد من سقوطه بالضربة القانونية، في حين يعتبر أنّ السياسة الأميركية لا تتغير بشخص الرئيس المنتخب لذلك لا فرق جوهرياً بين ديموقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض. وأنهى قائلاً إنّ لبنان أمام أيام مصيرية قبل معرفة ماذا سيحصل في واشنطن، خصوصاً أنّ باب العقوبات فتح على مصراعيه ولن يرحم أحداً، كذلك فإنّ إقدام ترامب على حرب ضد إيران أو أجنحتها وارد جداً، لذلك فإنّ الحذر والترقّب سيبقيان سيدَي الموقف.