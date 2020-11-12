الوكالة الوطنية للإعلام

وصول طائرتين قطريتين محملتين بمستشفيين ميدانيين لصور وطرابلس

حسن: لا تفريط بمال أو بهبة للبنان بمتابعة حثيثة من الجيش وبحرص من الحكومة

وصلت ظهر اليوم إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتين بمستشفيين ميدانيين لمنطقتي صور وطرابلس. وكان في استقبال الطائرتين على أرض المطار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، العميد الياس أبي كرم ممثلاً قيادة الجيش، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية علي محمد المطاوعة، مديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير العلي، ووفد دبلوماسي من السفارة القطرية في لبنان. وألقى وزير الصحة كلمة بالمناسبة، قال فيها: "في ظل هذه الأجواء المشحونة باليأس والمعنويات غير المشجعة التي نعيشها جراء الأزمات على الصعيد الوطني، جاء خبر المبادرة الإنسانية من الإخوة في دولة قطر إلى الشعب اللبناني بمختلف فئاته". وتوجه حسن بالتحية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الحكومة والشعب القطريين، منوهاً بجهود سفير دولة قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر على هذه المساعدة لمواجهة خطر كورونا، وهي عبارة عن مستشفيين ميدانيين إحداهما في طرابلس وأخرى في صور"، لافتاً إلى أن "قطر قدمت أخيراً مستشفيين ميدانيين لمستشفيي الروم والجعيتاوي"، منوهاً بـ"حرص دولة قطر على الوحدة الوطنية اللبنانية من خلال توزيع مساعداتها على مختلف المناطق". كما شكر الجيش على مساعدته، مؤكداً أن "وجوده يعطينا الأمان والجدية". وقال: "ما هو مختلف في هذه الفترة عن كل المحن السابقة، أن لا تفريط بالمال ولا بأي هبة تأتي إلى لبنان، وذلك بمتابعة حثيثة ودائمة من قيادة الجيش المشكورة وبحرص من الحكومة بكل وزاراتها. فليس هناك أي ارتجال ولا نزول عند رغبات البعض بأن هذا المال مباح".

وكالة الأناضول

أردوغان يعلن عن مركز تركي روسي وقوة سلام بقره باغ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني، بجانب قوة حفظ سلام مشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن هذا المركز سيكون ضمن الأراضي الأذربيجانية التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني، وأن مهمته ستكون اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. وجدد أردوغان في هذا الصدد تهانيه للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ولشعب بلاده بالانتصار الذي تحقق في قره باغ.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تنشئ مركزاً لوجستياً لقواتها البحرية في السودان

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرسوماً حكومياً لإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية في السودان. يشار إلى أنه في عام 2017، صرح عمر البشير، الذي كان رئيساً للسودان في ذلك الوقت، لوكالة "سبوتنيك" أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان. بعد ذلك أوضح السفير الروسي في الخرطوم أن الطرفين يناقشان فتح مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة. وتم الاتفاق على الوثيقة، في الوقت الحالي، مع وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية والجانب السوداني، وتم نقلها إلى الرئيس الروسي ليتم توقيعها.