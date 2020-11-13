نداء الوطن 9/11/2020

إصابة فاتي تُبعده عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض لاعبه الشاب أنسو فاتي لتمزق في غضروف ركبته اليسرى، ما يشكل ضربة قوية للنادي الكاتالوني الذي قد يخسر جهود مهاجمه المتألق لأسابيع عدة. وقال برشلونة: " أظهرت الفحوصات إصابة أنسو فاتي بتمزق في غضروف الركبة اليسرى سيتم تحديد العلاج اللازم في الأيام القادمة".

النهار 9/11/2020

ميسي سجل لأول مرة بعد ألف دقيقة!

لازمت لعنة عدم التسجيل من" اللعب المفتوح النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي أكثر من ألف دقيقة، إلى أن كسر لعنة الفشل في التسجيل سوى من ركلات الجزاء، خلال مواجهة ريال بيتيس، ليقود الفريق إلى أول فوز في الدوري بعد خمس مباريات 2-5 على ملعب" كامب نو" في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

نداء الوطن 10/11/2020

كرة الطاولة العالمية تعود بعد توقّف لــــ238 يوماً

بدت المصنفات الأوليات عالمياً في مسابقة كرة الطاولة متحمسات جداً، مع عودة المنافسات الدولية إلى الواجهة هذا الأسبوع في الصين، بعد توقف اضطراري دام 238 يوماً، أي نحو ثمانية أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت الأميركية ليلي تشانغ البالغة من العمر 24 عاماً والتي خسرت المباراة الافتتاحية أمام الأوكرانية مارغاريتا بيسوتسكا:" من الواضح أني لا أشعر بارتياح بعد الخسارة، لكن في الجانب المشرق أنا سعيدة جداً بتواجدي هنا ومشاركتي في هذه البطولة".

الجمهورية 10/11/2020

باستوني وفيراري وتساكانيتي إلى منتخب إيطاليا

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيتي، أمس 4 لاعبين إضافيّين للمباريات الثلاث المقرّرة في فترة التوقف الدولية حتى 18 تشرين الثاني، لتعويض المنسحبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

راتب رونالدو يُقلق يوفنتوس

يدرس يوفنتوس الإيطالي إمكانية بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف المقبل، في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على موازنته المالية.

الديار 11/11/2020

رونالدو يشتعل غضباً من يوفنتوس بسبب عدم الأخذ بنصيحته

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من إدارة ناديه بسبب عدم الأخذ بنصيحته في الميركاتو الصيفي الأخير. وانتقل البرتغالي ديوغو جوتا الى ليفربول، قادماً من وولفرهامبتون، في الميركاتو الصيفي الأخير، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أهم أسلحة يورغن كلوب الهجومية.