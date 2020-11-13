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لبنان الحر
لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد إلى أن "وسائل الإعلام كانت الشريكة الفعلية مع الحذر الكامل خاصة مع انتشار أخبار مزيفة والتي كانت تسبب بملل لدى الجمهور والمطلوب من وسائل الإعلام تكثيف الحملات الاعلانية".
صوت لبنان
أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أن هدف زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري هي جولة أفق حول الأوضاع وتحديداً ملف الحكومة.
radio orient
أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، إلى أن التسلم والتسليم في شركتي الاتصالات لا يبرئ ذمة اي شخص أو شركة من أي ملاحقة قانونية تتعلق بشركتيْ الخلوي.
اذاعة النور
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، وبحث معه التطورات.
صوت المدى
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "أهمية رفع جهوزية المستشفيات والقطاع الصحي خلال فترة الإقفال لاستيعاب المرحلة المقبلة في مواجهة كورونا".