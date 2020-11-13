لبنان الحر

لفت ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​منال عبد الصمد​ إلى أن "​وسائل الإعلام​ كانت الشريكة الفعلية مع الحذر الكامل خاصة مع انتشار ​أخبار​ مزيفة والتي كانت تسبب بملل لدى الجمهور والمطلوب من وسائل الإعلام تكثيف الحملات الاعلانية".

صوت لبنان

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ إلى أن هدف زيارة رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هي جولة أفق حول الأوضاع وتحديداً ملف ​الحكومة.

radio orient

أشار رئيس لجنة ​الإعلام والاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن،​ إلى أن التسلم والتسليم في شركتي الاتصالات لا يبرئ ذمة اي شخص أو شركة من أي ملاحقة قانونية تتعلق بشركتيْ الخلوي.

اذاعة النور

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ مستشار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لشؤون الشرق الأدنى ​باتريك دوريل​، وبحث معه التطورات.

صوت المدى

أكد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ "أهمية رفع جهوزية ​المستشفيات​ و​القطاع الصحي​ خلال فترة ​الإقفال​ لاستيعاب المرحلة المقبلة في مواجهة ​كورونا​".