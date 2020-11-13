الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "ما مصير الودائع بعد شباط 2021؟" طرحت أبي حيدر أسئلة عدّة في هذا الشأن وقالت رسمَ حاكم مصرف لبنان في حديثه الأخير خريطة طريق للمصارف للأشهر الاربعة المقبلة، على أن يتحدّد في نهايتها مصير المصارف اللبنانية. فهل من خطر على الودائع؟ وهل يستطيع المركزي تنفيذ تهديداته إذا ما تبيّن أنّ عدد المصارف العاجزة عن تلبية الشروط لا يُستهان به؟ وفي السياق، أوضح الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود أنّه :​ "عندما يصرّح المصرف المركزي في حال لم تتمكن المصارف من التزام الإجراءات المطلوبة منها حتى شهر شباط المقبل فإنه سيَضع يده على المصارف التي تفشل، إنما يهدف بذلك إلى وضع يده على أسهم أصحاب المصارف حماية للودائع، وهو بذلك يحلّ مكان جمعية المساهمين في اختيار مجلس الإدارة وفي وضع يده على الأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولو بشكل دائم أو مؤقت، وذلك بغرض حماية الودائع. وطمأنَ حمود إلى أنّ لا خوف من قدرة المركزي على حماية الودائع لأنّ الالتزامات اليوم، ولو كانت بالدولار، إنما هي بالدولار المحلي أي بالليرة اللبنانية، والتزام المصرف المركزي بتأمين بالليرة اللبنانية لا يشكّل له أي عبء.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تحدّث عن زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى لبنان، وما تحمله من أهميّة بالغة في هذه المرحلة الصّعبة التي تجتازها البلاد، وخصوصاً أمام تعثّر ولادة الحكومة، الأمر الذي دفع إلى حصول هذه الزيارة. كما قال إنّ هناك معلومات تؤكّد أنّه خلال الاتصال الأخير بين الرئيسين اللّبنانيّ العماد ميشال عون والفرنسي إيمانويل ماكرون ، قال الأخير أنّه سيرسل مستشاره الرّئاسي من أجل تحريك عجلة التّأليف، وأنّه يحمل معه عناوين واضحة حول هذه المسألة ولن يكون هناك أي تراخٍ فرنسي بعد اليوم، لاسيّما أنّ الأمور في لبنان ما زالت تتدهور، وتالياً هذه الزّيارة تعتبر الفرصة الأخيرة للبنان من أجل الاستعجال في تشكيل الحكومة العتيدة ، لدعم لبنان عبرها.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع الزيارة التي يقوم بها الموفد الفرنسي إلى لبنان وقالت إنّ زيارة المبعوث الفرنسي للبنان باتريك دوريل أمس أعطت جرعة من الأوكسجين للبنانيين، وأضافت أنّه أمام هذا الواقع المرير كشف أنّ فرنسا وعبر مبعوثها الخاص، أرادت أن تضع كل القيادات اللبنانية أمام مسؤولياتهم لاسيما ما يتعلق بخطورة الوضع المتفلت سياسياً، وتأثير ذلك على الوضع الأمني والاستقرار في لبنان، كذلك قالت إنّ بعض المعلومات أكدت أنّ المسؤول الفرنسي ألحّ من خلال لقاءاته على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة "مهمة" قبل نهاية هذا الشهر، وذلك بهدف تمثيل لبنان في المؤتمر المخصص لإعادة إعمار مرفأ بيروت في العاصمة الفرنسية.كما نقلت عن مرجع ديبلوماسي رفض الكشف عن اسمه أنّ الاتحاد الأوروبي ينظر بقلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع في لبنان، وهو في صدد التشاور والتحضير لفرض عقوبات أوروبية على عدد من المسؤولين والحزبيين في لبنان تحت عنوان الفساد، وذلك عبر تجميد حساباتهم في الدول الأوروبية، كما توقيف إجازات الدخول إلى دول الاتحاد.

الأخبار/ يحيى دبوق

قال إنّه ورغم وصف الوسيط الأميركي والراعي الأممي جولات التفاوض غير المباشرة، بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، بالواعدة والمثمرة، إلاّ أنّ النتيجة مسمرة في مكانها من دون أدنى اتفاق، مع سقوف مرتفعة لمطالب متقابلة، أوجدت على طاولة المفاوضات حتى الجولة الرابعة ثمانية خطوط مختلفة للحدود البحرية.

بانتظار الجولة الخامسة التي تحدّد موعدها بداية الشهر المقبل، تنتظر إسرائيل، وفقاً لتقارير عبرية (القناة السابعة)، تدخّل الجانب الأميركي كي يعمل على تليين الموقف اللبناني الذي لا يلتزم، بحسب ما يرد من تل أبيب، بالحد الذي تريد هي أن يكون شرطاً للمفاوضات، وإن جاءت المطالب اللبنانية من ناحية تقنية ومهنية، مدعومة بأدلة وقرائن ومستندات تُظهر أن الحق اللبناني أوسع مما جرى التداول فيه في الماضي.