روسيا اليوم

لافروف: الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا ولا ننتظر تغييرات ثورية في سياستها تجاه روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تعيش انقساما حادا، وإنه ليس منتظرا حدوث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن تجاه روسيا، إذا وصل جو بايدن إلى الحكم. وأضاف لافروف في تصريح اليوم الخميس، أن "أمريكا منقسمة بشدة ويمكن أن نرى ذلك من خلال نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية". وأجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من الشهر الجاري، ورغم إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أن ترامب لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات، ورفع العديد من الدعاوى القضائية لمراجعة نتائج الانتخابات.

روسيا اليوم

الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبحسب بيانات الجامعة تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص. وعلى الصعيد العالمي، ووفقا للجامعة، أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا ، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.