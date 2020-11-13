الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل دوريل وسفيرة الدنمارك وكوبيتش: المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو. واستمر اللقاء ساعة غادر بعده دوريل من دون الادلاء بأي تصريح، فيم وصف الرئيس بري اللقاء بـ"الجيد"، شاكراً الرئيس الفرنسي الذي "يحمل هم لبنان"، مؤكداً "الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الاصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد". واعتبر الرئيس بري "أن المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان، هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها إختصاصيون يحظون على الثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من أجل العبور بلبنان إلى بر الأمان أمام الموجات العاتية داخلياً وخارجياً". والتقى رئيس المجلس سفيرة الدنمارك في لبنان ميريت يول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكالة الأناضول

خبراء: خطاب أردوغان يعطي الضوء الأخضر للمستثمرين

أكد خبراء اقتصاديون، أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطوة إيجابية لإعطاء الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب. وصرح أردوغان بأن سياسة بلاده الاقتصادية الجديدة تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي. وأشار أردوغان أنه سيتم ضمان النمو والتوظيف السليم والمستدام والقوي، مبيناً أنه سيتم تقديم جميع أنواع التسهيلات والدعم للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون في الاقتصاد والليرة التركيين. وأضاف: "سيتم إعداد إصلاحات هيكلية في مجالات تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة نشاط الأسواق المالية، وزيادة جودة الإيرادات والنفقات العامة". وفي حديثه للأناضول، أكد أنور إركان، خبير اقتصادي في شركة "تيرا" الاستثمارية الخاصة ومقرها إسطنبول، أهمية خطاب أردوغان لاستعادة ثقة السوق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

محمد بن سلمان يتوعد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة

تطرق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال في كلمة له تعقيباً على الكلمة التي ألقاها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام مجلس الشورى إن "ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وتابع: "لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس. ولا السيطرة عليها أمراً وارداً. لقد قدمت وعوداً في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر".