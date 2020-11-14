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ما هو مصير العام الدراسي؟ كيف تواجه الدولة جائحة كورونا؟ الاقفال العام غدا ولمدة أسبوعين: ما هي انعكاساته وماذا سيحقق؟ هذه الاسئلة المصيرية نطرحها فيما اصابات كورونا في صفوف اللبنانيين تخطت المئة الف ورئيس اللجنة النيابية للصحة يدق ناقوس الخطر.

المنار

إلى كرة النار عند الحدود، التي ستضطر الجيش العبري للاختباء، وإخلاء مستوطنات، وستكون الحرب صعبة عليه. هذا ما استنتجه قائد فرقة الجليل الجنرال "شلومي بيندر"، بعد مناورة ضخمة قيل إنها أشبه بقرع طبول الحرب عند الحدود، وإذ بها مناورة للدفاع المسكون بالخوف من رياح الشمال.

nbn

في مستقبل التأليف الحكومي ما زال المطلوب إنجاز حكومة في أسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد من دون انتظار "لا مفرد ولا مجوز" للعبور بلبنان إلى بر الأمان، عبر تطبيق الإصلاحات في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد.

mtv

لم يأتِ الموفد الفرنسي على ذكر أيّ عقوبات يمكن أن تلجأ إليها باريس في حال بلوغ الملف الحكومي الحائط المسدود نهائيّاً، و أنّ دوريل حاضِر بمهمّة محدّدة إلى بيروت، خلاصتها أنّ باريس تمنح اللبنانيّين "فرصة أخيرة" لتأليف الحكومة، لكي يستغلوا "الفرصة الأخيرة" للإنقاذ التي تتيحها لهم المبادرة الفرنسيّة".

NTV

اختلى دوريل نصف ساعة مع باسيل، وشهدت الخلوة إعادة ترتيب أفكار رئيس التيار، وأنه يقبل بما يتفق عليه الحريري وعون، وأن الثقة أساس التأليف. وعندما يتوحد المعيار فلن يعود ثمة سبب لتأخير الحكومة، وليس لدينا أي مطلب.

OTV

الخامسة فجراً، دخل لبنان مجددا في إقفال عام لأسبوعين، في موازاة زحمة سير خانقة في الساعات السابقة له، عسى أن يؤدي هذه المرة إلى النتائج المتوخاة، بفعل التزام المواطنين قبل كل شيء، إلى جانب قيام الأجهزة الرسمية على اختلافها بدورها في محاسبة المخلين من جهة، وإجراء الفحوص والتعقبات العلمية المطلوبة من جهة أخرى، لرصد مكامن تفشي الوباء.

LBC

أعلن طرفا تفاهم مار مخايل 2006 ضرورة إعادة النظر بالتفاهم، بعد التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية المحلية، وحتى الاستراتيجية الإقليمية والدولية، التي بدّلت المشهد القائم منذ 14 سنة في لبنان والمنطقة. فما كان صالحاً من عناوين عامة ربما لم يعد يكفي من دون البحث في تفاصيله وإجراءاته.

الميادين

أعلن ​وزير الطاقة​ التركي فاتح دونماز، أن "​سفينة​ ​التنقيب​ الثالثة "القانوني" في طريقها إلى البحر الأسود".

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، أن بلاده تعرضت "لضغوط للاعتراف بإسرائيل​، ولن نعترف بها دون تسوية عادلة مع ​الفلسطينيين​".

العربية

أعلنت ​وزارة الخارجية المغربية​ أن "المغرب قرر تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تحركات البوليساريو، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات".