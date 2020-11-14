لبنان الحر

أشار رئيس حزب "الكتائب ​ ​اللبنانيية" النائب سامي الجميل، إلى أنه "استمعنا الى المعاناة التي يشعر فيها الفرنسيون بسبب المماطلة من قبل المسؤولين اللبنانيين وعدم الالتزام بالاصلاح"، موضحاً أن "هذه المعاناة نلمسها جميعنا، والفرنسيون يحاولون مساعدتنا غصباً عنا.

صوت لبنان

وجّه نقيب أطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ البروفسور ​شرف أبو شرف​ بعد اخلاءات السبيل الأخيرة التي صدرت في حق المعتدين على الأطباء، كتاباً مفتوحاً إلى وزيرة ​العدل​ الدكتور ماري- كلود نجم أشار فيه إلى أن، نقابة أطباء لبنان تحركت، ووقفت إلى جانب الأطباء المعتدى عليهم، إلا أن المؤسف هو أن مسار الملاحقات القضائية بحق المعتدين حتى اليوم لم يكن على قدر المنتظر.

radio orient

عقد وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ البروفسور رمزي المشرفيه، سلسلة اجتماعات مع وزراء الداخلية في سوريا، الشؤون الاجتماعية والعمل، الإدارة المحلية و​البيئة ونائب ​وزير الخارجية​ والمغتربين، وبحث معهم في ملف عودة النازحين و​تفاصيل​ الخطة التي أقرتها ​الحكومة اللبنانية​ في تموز الماضي.

اذاعة النور

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى فوعاني على "ثوابت ​حركة أمل​ في ضرورة إلغاء نظام ​الطائفية السياسية​ وتوفير الفرص أمام الشباب اللبناني وتأسيس دولة مدنية، انطلاقاً من قانون ​انتخابات​ عصري.

صوت المدى

نعى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال إرسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز​ الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ.