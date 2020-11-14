أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تركيا لا تزال شريكاً وحليفاً استراتيجياً في حلف الناتو. وأعاد وزير الخارجية الإيطالي، التأكيد على أن "الحوار البناء مع تركيا أفضل من الصدام معها"، في إشارة إلى التوتر الراهن بين أنقرة من جهة وباريس وأثينا من الجهة الأخرى.

سيطرت قوات حفظ السلام الروسية على مشارف ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ، وتولت حراسة الطريق المؤدي إلى خط التماس القريب بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن فريق جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه في انتخابات الرئاسة، يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع بين أرمينيا وأذربيجان. ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع حكومي عقده اليوم حول قضية الإقليم إن البيان المشترك الصادر يوم الـ 9 من تشرين الثاني الحالي عن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا مكن من "وقف نزيف الدم وإرساء استقرار للأوضاع" مشدداً على أنه "تم وقف عمليات القصف والاشتباكات القتالية بشكل كامل".

ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ولاية نيفادا الأمريكية. ونقلت شبكة "سي ان ان" عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها إن الهزة ضربت جنوب شرق مينا الواقعة على بعد نحو 160 ميلاً جنوب شرق مدينة رينو في نيفادا.

رغم تفشيه في جميع البلدان وإرهاقه لأفضل الأنظمة الصحية في العالم، ظل فيروس كورونا لأكثر من ثمانية أشهر بعيدا عن دولة فانواتو في المحيط الهادئ إلى أن وصلها الأربعاء وبات يهدد ضعف إمكاناتها. وينقل تقرير من مجلة "تايم" إن فانواتو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ على بعد حوالى 1200 ميل شمال شرق أستراليا، سجلت أول حالة للإصابة بفيروس كورونا.

أكد مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواصلون أعمالهم انطلاقا من الاعتبار أنه سيشغل ولاية ثانية في منصبه. وقال نافارو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، رداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع احتفاظ الرئيس الجمهوري بمنصبه بعد الانتخابات الرئاسية: "نحن في البيت الأبيض نواصل العمل انطلاقاً من الاعتبار أن ترامب سيشغل ولاية ثانية".

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرتغال حاجز 200 ألف يوم الجمعة، مع وصول عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى قياسي مما زاد الضغط على النظام الصحي الهش بالفعل.