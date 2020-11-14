الجمهورية/ سابين الحاج

نقلت عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده أنّ "جميع السياسيين اللبنانيين يؤكدون أنهم مستمرون في دعم المبادرة الفرنسية، ويريدون المساهمة في تطبيق خارطة طريق الإصلاح في لبنان وتشكيل الحكومة"، لافتاً في المقابل إلى أنّ العرقلة مستمرة، كما شدّد المصدر، على أنّ المسؤوليات تقع على عاتق السياسيين اللبنانيين، فليس الفرنسيون من سيؤلّف الحكومة، لافتاً إلى أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يزال مُلتزماً بتعهداته حيال لبنان واللبنانيين، وفرنسا لم تُدِر ظهرها للبنان بل تستمر في الاهتمام به، أمّا في ما خصّ أن تفرض فرنسا عقوبات على السياسيين اللبنانيين فأكد المصدر الفرنسي أنّ "العقوبة الحقيقية التي سيعانيها لبنان هي استمراره بالغرق في أزمته".

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان وقال انتهت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، الى لبنان، ولقاؤه الرؤساء الثلاثة ومسؤولين، إلى ما اتنهت إليه، بشيء لافت من الايجابية والتفاؤل بأنّ لبنان لن يكون متروكاً، ما عزز من قناعة البعض بأنّ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من مقر السفارة الفرنسية، في "قصر الصنوبر" لاتزال حية، وهي واحدة من أهم الفرص التي لا يجوز إضاعتها، لإخراج لبنان من أزماته المواكبة لوجوده، والمتراكمة والمتعددة العناوين والمضامين والمتباينة الأهداف. وختم قائلاً إنّ القلق يتزايد يوماً بعد يوم، من جدية المخاطر التي تحيط بلبنان، وعلى العديد من المستويات، والانظار تتجه إلى الآتي من الأيام (شهرين ونصف الشهر)، وهي المدة الفاصلة، مبدئيا، قبل مغادرة ترامب البيت الابيض، وهي مدة قد تحمل العديد من المفاجآت، والوقائع المثيرة للجدل، والمخاوف من التمادي في زرع العراقيل، والقنابل الموقوتة في طريق إخراج لبنان من أزماته المتراكمة، خصوصاً وأنّ الأفرقاء اللبنانيين، بأكثريتهم الساحقة، لم يظهروا جدية كافية حيال ما يجب أن يكون.

الأخبار/ بيروت حمود

تحت عنوان "إسرائيل تريد محاصرة السماء: الطيران فوق بيروت "جريمة حرب!" كتبت بيروت لم يترك رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مناسبة إلا ذكّر فيها اللبنانيين بأن حزب الله يخزّن صواريخ في مواقع بالقرب من مطار بيروت الدولي. وقالت إنّ لجنة قانونيّة إسرائيلية تضمّ طاقماً من المحامين الرفيعي المستوى تقدّمت بكتاب تهديدي وجّهته إلى شركات الطيران والتأمين العالميّة. وادّعت فيه بأنّ الطيران إلى مطار بيروت يرتقي إلى جريمة حربٍ بسبب تقديم المساعدة لحزب الله. إذاً، وبموجب هذا التهديد قد تصبح كبريات شركات الطيران، والتأمين العالمية عرضة للمساءلة والملاحقة القانونيّة، وصولاً إلى المحاكمة الجنائية، بدعوى التواطؤ في جرائم الحرب التي يرتكبها حزب الله. والتحرك القانوني بدأ أخيراً، وكُشف عنه في صحيفة "إسرائيل هايوم"، وكما هو واضح من التوجّه فإنه يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية ومساعيها للتضييق على حزب الله، وتأليب اللبنانيين عليه.

نداء الوطن/ وليد شقير

نقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي قوله إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون أوفد مستشاره باتريك دوريل إلى لبنان لأنه قلق من انسداد أفق تأليف الحكومة، مشدداً على وجوب تحييد التأليف عن العقوبات الأميركية التي تناولتها لقاءات دوريل لكن ليس من زاوية ربطها بالحكومة، واعتبر الديبلوماسي الفرنسي أنّ ما كان مطلوباً خلال فترة تكليف السفير مصطفى أديب بات ملحاً أكثر الآن، ودوريل أبلغ الجميع بهذا الموقف، بينما جميع من التقاهم أبلغوه أنهم يدعمون المبادرة الفرنسية ويلتزمون تنفيذ الإصلاحات ويريدون حكومة قادرة على تطبيقها، كما التقى أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني الذين تحرص باريس على الاستماع إلى موقفهم. كذلك نفى المصدر أن تكون فرنسا في وارد إدارة ظهرها للبنان نتيجة تأخر الحكومة لأنّ الهدف إنقاذه، ولذلك فإنّ الرئيس الفرنسي يعمل من أجل عقد مؤتمر دعم لبنان (الشهر المقبل) بالتنسيق مع الأمم المتحدة استكمالاً لمؤتمر 9 آب، متوقعاً أن تُبحث فيه الحاجات الجديدة للبلد، وهو سيقوم بتجييش المجتمع الدولي لهذا الغرض، لكن من دون أن يشمل ذلك مقررات مؤتمر "سيدر" نظراً إلى عدم تطبيق التدابير الإصلاحية المطلوبة، وأعرب عن أمله في أن تشارك في المؤتمر الدول العربية والخليجية.