روسيا اليوم

بوتين: وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في قره باغ، معرباً عن أمله في أن أوضاع الإقليم لن توصف بعد الآن بالـ"نزاع" بعد الاتفاقات بين باكو ويريفان وموسكو. وقال بوتين، في اجتماع حكومي عقده حول قضية قره باغ، إن البيان المشترك الصادر يوم 9 تشرين الثاني عن زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا "مكن من وقف نزيف الدم وإرساء استقرار للأوضاع"، مشدداً على أنه "تم وقف عمليات القصف والاشتباكات القتالية بشكل كامل". وأضاف الرئيس الروسي: "آمل في ألا نستخدم لاحقاً مصطلح النزاع في قره باغ، آمل في أن ننتقل قريباً إلى بحث قضايا أخرى". وذكر بوتين أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء التصعيد الأخير في الإقليم يتجاوز 4000 قتيل، بينهم مدنيون، إضافة إلى 8000 مصاب وعشرات آلاف اللاجئين. وأشار إلى أن إقليم قره باغ "يمر حالياً بمشاكل إنسانية ملموسة"، مبيناً أن الأعمال القتالية أسفرت عن تدمير البنية التحتية ومنشآت ثقافية كثيرة. وشدد في هذا السياق على أهمية وحيوية "المساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية للسكان المحليين الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية". وأعلن أنه وجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بإبلاغ الشركاء في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالأوضاع الحالية في المنقطة، وكذلك بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية.

روسيا اليوم

منظمة الصحة تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم

أفادت منظمة الصحة العالمية، بتسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل ارتفاعاً قياسيا لهذا المؤشر. ذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة ليبلغ 52487476. وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعاً قياسياً للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 تشرين الثاني، 613977 حالة. وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما تم رصد 234437 في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ53485. كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1290653.