الوكالة الوطنية للإعلام

قوى الأمن: حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دوريات تطبيقاً لقرار فهمي

"في إطار متابعة مواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الإصابات من جراء هذا الوباء، وقضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 17,00 لغاية الساعة 5,00 من صباح اليوم التالي، اعتبارا من 14/11/2020 لغاية 30/11/2020، في هذا السياق، ستباشر قوى الأمن الداخلي عبر كل الوسائل المتاحة من خلال إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على كل الأراضي اللبنانية، تطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمامة واقية أثناء التنقل والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين. كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين، الالتزام التام بهذا القرار، وتذكرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا القرارات الصادرة عن السلطات المختصة وإيلاء المصلحة العامة الأولوية قبل أي اعتبار للحد من انتشار الوباء.

وكالة الأناضول

أردوغان: لا ينبغي التضحية بلقاح كورونا من أجل طموح الشركات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبشرية جمعاء، وعدم السماح للشركات باستغلاله لجني الأرباح فقط. كلمة الرئيس التركي جاءت خلال مراسم افتتاح مدينة "إسماعيل فهمي جمعة لي أوغلو" الطبية بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد. وقال إنه "يجب أن يكون لقاح كورونا ملكاً مشتركاً للبشرية جمعاء وألا يتم التضحية به لأجل طموح الشركات بالأرباح". وأضاف أن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يتابع أعمال إيجاد لقاح للفيروس في دول كالصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرها. وشدد أنه من المخزي أن يتم وضع حسابات الأرباح في مسألة عصفت بالعالم وتهم حياة الملايين، في الوقت الذي هلت فيه البشائر حول انتاج لقاح مضاد لكورونا. وأكد على ضرورة حصول كافة الدول الغنية والفقيرة على اللقاح. وأشار إلى أنه من واجبات الدولة أن تقف بجانب مواطنيها وقت الشدائد، وبيّن أن الوباء أتاح لكافة دول العالم بما فيها المتقدمة فرصة لاختبار قدراتها الحقيقية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: موسكو أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا بتفاصيل اتفاقية قره باغ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا بتفاصيل اتفاقية السلام في ناغورني قرة باغ. وقال الوزير الروسي خلال اجتماع حول حل القضايا الإنسانية في منطقة ناغورني قره باغ بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "أبلغنا بالتفصيل زملاءنا، أولاً وقبل كل شيء، في فرنسا والولايات المتحدة، كرئيسين مشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وأضاف لافروف: "تحدثت مع وزير الخارجية الفرنسي وشرحت له بالتفصيل الوضع والجهود التي نبذلها، كما تحدثنا مع زملائنا الأمريكيين في نيويورك، وتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكل كامل بالجهود التي تبذلها روسيا وأدت إلى إبرام اتفاق 9 تشرين الثاني. وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. كما يتضمن الاتفاق أيضاً رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.