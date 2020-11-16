الجمهورية 11/11/2020

هل يوجد ذهب على سطح المريخ؟

غيّر عالم الآثار الافتراضي من تايوان، سكوث ورانغ، تخصّصه حين أصبح عالم الجيولوجيا الافتراضي، وأعلن أنّه اكتشف ذهباً على سطح المريخ. وأشار إلى أنّه اكتشف جبالاً ذهبية استناداً إلى خدمة google mars الذي يقوم على صور فوتوغرافية التقطها مسبار أميركي يطير في مدار الكوكب الأحمر. ويعتبر وارنغ أن المادة الصفراء المتلألئة في الشمس والتي تحيط بحفرة "لومونوسوف" الناجمة عن سقوط كويكب هي الذهب. وإذا كانت تلك المادة اللامعة ذهباً بالفعل، فمن الصعب أن نتصور كميته في واقع الأمر، مع العلم أن الجبال الذهبية تمتد أحياناً إلى مسافة 12 كيلومتراً وعرضها 3،5 كيلومترات.

الجمهورية 11/11/2020

روبوت يجمع النفايات ويفرزها!

في الصين روبوت ذكي لفرز القمامة، وبدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع، يمكن للروبوت العمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كيلوغراماً من النفايات بمعدل دقة تحديد تصل إلى 98% على القمامة القابلة لإعادة التدوير. وتحاول الصين الاستعانة بالروبوتات في كل الأنشطة الحياتية، ومنها جمع النفايات، وتعمل جاهدة على تطوير تقنيات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.